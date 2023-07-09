Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.07.2023 20:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2023 21:04
    ABONE OL

    Son dakika: MSB'den acı haber! Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu

    Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralanan 2 askerin hastanede şehit olduğunu duyurdu.

    takvim.com.tr
    MSB’den acı haber: 2 asker şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 09 Temmuz 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Söz. Er Hasan Taş ve P. Söz. Er Furkan Günergök ağır yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

    BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Pençe Şimşek Operasyonu'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök'e Allah'tan rahmet; ailelerine, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun." dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye jest!
    Haberler Güncel Son dakika: MSB'den acı haber! Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu
        loading
        SON DAKİKA