Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Binali Yıldırım'ın hastalığı ne, son durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorununun bulunmadığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı.
SAYIN BİNALİ YILDIRIM KALP KRİZİ GEÇİRMEMİŞ
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Cevizoğlu, "Sayın Binali Yıldırım kalp krizi geçirmemiş, normal kontrollerde anjiyo olmuş, geçmiş olsun sağlık durumu çok iyi." dedi.