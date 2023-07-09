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    • 09.07.2023 14:30
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    • 09.07.2023 14:34
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    Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Binali Yıldırım'ın hastalığı ne, son durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı!

    Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında aramalar hız kazandı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım hakkında "kalp krizi" geçirdiği iddialarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi. Peki, Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Binali Yıldırım'ın hastalığı ne? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Binali Yıldırım’ın sağlık durumu nasıl?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorununun bulunmadığını bildirdi.

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı.

    SAYIN BİNALİ YILDIRIM KALP KRİZİ GEÇİRMEMİŞ

    AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Cevizoğlu, "Sayın Binali Yıldırım kalp krizi geçirmemiş, normal kontrollerde anjiyo olmuş, geçmiş olsun sağlık durumu çok iyi." dedi.

        EKİM AYINDA BAKÜ'DE KAZA GEÇİRMİŞ HASTANEDEN YÜRÜYEREK ÇIKMIŞTI

        Binali Yıldırım 20 Ekim'de ziyaretleri için bulunduğu Bakü'de trafik kazası geçirmişti. İlk müdahalesi Azerbaycan'da yapılan Yıldırım daha sonra ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Hastanedeki tedavisi altı gün devam eden Yıldırım, vücudunda bulunan kırıklar ve doku nakli gerekliliği sebebiyle iki kez ameliyat geçirmiş, başarılı geçen operasyonlar sonrası istirahatini hastanede sürdürmeye devam etmişti. Yıldırım, 27 Ekim'de hastaneden taburcu edilmişti.
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        Önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır
        Haberler Güncel Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Binali Yıldırım'ın hastalığı ne, son durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı!
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