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    • 09.07.2023 13:54
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    • 09.07.2023 14:42
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Binali Yıldırım açıklaması: "Önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır"

    Son dakika haberi! Sosyal medyada AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın kalp krizi geçirdikten sonra hayatını kaybettiğiyle ilgili asılsız paylaşımlar yapıldı. Sosyal medyada başlatılan ve hızla yayılan dezenformasyona Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi. Bakan Koca, "Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır

    Sosyal medyada AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın kalp krizi geçirdikten sonra hayatını kaybettiğiyle ilgili asılsız paylaşımlar yapıldı.

    BİNALİ YILDIRIM ÖLDÜ YALANI HIZLA YAYILDI
    Dezenformasyon ve yalanlarla dolu paylaşımları hızla yayıldı.

    EVİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
    Gelen bilgilere göre, Yıldırım, rutin kontrollerini yaptırmak için doktora gitti, yapılan anjiyo işlemi sonrasıda evinde istirahat ederek çalışmalarını sürdürüyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorununun bulunmadığını bildirdi.

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı.


        SAYIN BİNALİ YILDIRIM KALP KRİZİ GEÇİRMEMİŞ
        AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Cevizoğlu, "Sayın Binali Yıldırım kalp krizi geçirmemiş, normal kontrollerde anjiyo olmuş, geçmiş olsun sağlık durumu çok iyi." dedi.

        EKİM AYINDA BAKÜ'DE KAZA GEÇİRMİŞ HASTANEDEN YÜRÜYEREK ÇIKMIŞTI
        Binali Yıldırım 20 Ekim'de ziyaretleri için bulunduğu Bakü'de trafik kazası geçirmişti. İlk müdahalesi Azerbaycan'da yapılan Yıldırım daha sonra ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hastanedeki tedavisi altı gün devam eden Yıldırım, vücudunda bulunan kırıklar ve doku nakli gerekliliği sebebiyle iki kez ameliyat geçirmiş, başarılı geçen operasyonlar sonrası istirahatini hastanede sürdürmeye devam etmişti. Yıldırım, 27 Ekim'de hastaneden taburcu edilmişti.

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        Önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır
        Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Binali Yıldırım açıklaması: "Önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır"
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