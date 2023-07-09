Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Binali Yıldırım açıklaması: "Önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır"

Sosyal medyada AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın kalp krizi geçirdikten sonra hayatını kaybettiğiyle ilgili asılsız paylaşımlar yapıldı.
BİNALİ YILDIRIM ÖLDÜ YALANI HIZLA YAYILDI
Dezenformasyon ve yalanlarla dolu paylaşımları hızla yayıldı.
EVİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Gelen bilgilere göre, Yıldırım, rutin kontrollerini yaptırmak için doktora gitti, yapılan anjiyo işlemi sonrasıda evinde istirahat ederek çalışmalarını sürdürüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorununun bulunmadığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı.