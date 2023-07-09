Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Binali Yıldırım açıklaması: "Önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır"

EKİM AYINDA BAKÜ'DE KAZA GEÇİRMİŞ HASTANEDEN YÜRÜYEREK ÇIKMIŞTI

Binali Yıldırım 20 Ekim'de ziyaretleri için bulunduğu Bakü'de trafik kazası geçirmişti. İlk müdahalesi Azerbaycan'da yapılan Yıldırım daha sonra ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hastanedeki tedavisi altı gün devam eden Yıldırım, vücudunda bulunan kırıklar ve doku nakli gerekliliği sebebiyle iki kez ameliyat geçirmiş, başarılı geçen operasyonlar sonrası istirahatini hastanede sürdürmeye devam etmişti. Yıldırım, 27 Ekim'de hastaneden taburcu edilmişti.

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