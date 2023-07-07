Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki depremzedelere yeni destek paketini açıklıyor

Çok duygusal anlar yaşandı. Kumbarasını boşaltan çocuklar, haccını erteleyen yaşlılarımız, parasını gönderen insanlar duyduk ki mütehassıs olduk. Bölgeye gelen birçok yabancı misyon şefleri, büyükelçiler bize hep şunu söylediler; "Bizim başımıza böyle felaketin yarısı gelseydi biz bunun altından kalkamazdık" Böyle bir felaketin altından kalkacak millet varsa o da Türk milleti. Hiç kimse unutmasın, Türkiye deprem ülkesidir. Son 100 yılda anakaramızda ve denizlerde meydana gelen 6 ve üzeri deprem sayısı 226. Yani her sene neredeyse 2-3 tane yıkıcı şiddette depreme maruz kalıyoruz. 1,5 senede bir bu topraklarda yıkıcı deprem meydana geliyor.

DÖRT KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR

Zeminde sıvılaşma olan yerlerde yapı olmayacak.



Dere yataklarına yapı inşa edilemeyecek.



Fay kırığı üzerinde yapılaşmaya izin verilmeyecek.

DEPREMZEDELERE HİBE DESTEĞİ

Konuta 500 bin TL, iş yerine 250 bin TL hibe desteği verilecek. Verilen krediler 2 yıl ödemesiz sıfır faizle 10 yıl vadeli olacak.