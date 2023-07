Başkan Erdoğan'dan CHP'ye gönderme: "Değişim adıyla yürüyen kayıkçı kavgasıyla işimiz yok"

Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz. Bugün birbirlerine demediğini bırakmayanlar, yarın can ciğer kuzu sarması olabilir.

Masadan kalkıp birbirlerine hakaret ettiler, sonra yine oturdular. Dün baba oğul videosu çekenler, bugün gırtlak gırtlağa geldiler.

Bugün 'değişim' diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler, ona her türlü hakareti yapanlar...

Zihniyet değişmedikten sonra CHP'nin başına hangi kumpasla kimin geldiğinin bizim için bir değeri yok.

Türkiye gelecekteki sonuçları itibarıyla çok kritik bir seçim yaşadı. Masanın görünür görünmez ortaklarıyla mücadele ettik.

Her seçim, siyasetçiler için bir imtihandır. Zafer sarhoşluğuna kapılmadık. Şımaranlardan, kibirlenenlerden asla olmadık.

Sultan Fatih'i kendimize örnek aldık. Anamızın ak sütü gibi helal olan tarihi başarımızı doyasıya kutlarken, eleştirilerimizi de yapıyoruz.