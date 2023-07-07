Başkan Erdoğan'dan CHP'ye gönderme: "Değişim adıyla yürüyen kayıkçı kavgasıyla işimiz yok"

Muhalefetin elinde kan kaybeden şehirlerimiz, kurtarılmayı bekliyor! Belediye başkanları, koltuk kavgasından başını kaldıramıyor. Dün baba oğul videosu çekenler, bugün gırtlak gırtlağa geldiler! Değişim adıyla yürüyen kayıkçı kavgasıyla işimiz yok!
Zihniyet değişmedikçe CHP genel müdürlüğüne hangi kumpasla getirilenlerin bizim açımızdan hiç bir anlamı bulunmuyor. Şu anda genel başkanlarının olmadığı bir parlamento var! Milletin umudu biziz, bunu aklınızdan çıkarmayın.
HEDEF 31 MART
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı:
Yerel seçimlere, diğer seçimlerden daha fazla asılmamız gerekiyor. CHP'nin elinde kan kaybeden illerimiz kurtarılmak için gün sayıyor.
Muhalefetin belediye başkanları, koltuk kavgalarından başlarını kaldıramıyor. İkisi zaten 3 ay boyunca Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım diyerek kendi şehirlerini unuttular.
İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde bu kötü gidişe dur diyeceğiz. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hizmet alamayan şehirlerimizi, hizmet ve eserlerle kavuşturacağız.
Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz. Bugün birbirlerine demediğini bırakmayanlar, yarın can ciğer kuzu sarması olabilir.
Masadan kalkıp birbirlerine hakaret ettiler, sonra yine oturdular. Dün baba oğul videosu çekenler, bugün gırtlak gırtlağa geldiler.
Bugün 'değişim' diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler, ona her türlü hakareti yapanlar...
Zihniyet değişmedikten sonra CHP'nin başına hangi kumpasla kimin geldiğinin bizim için bir değeri yok.
Türkiye gelecekteki sonuçları itibarıyla çok kritik bir seçim yaşadı. Masanın görünür görünmez ortaklarıyla mücadele ettik.
Her seçim, siyasetçiler için bir imtihandır. Zafer sarhoşluğuna kapılmadık. Şımaranlardan, kibirlenenlerden asla olmadık.
Sultan Fatih'i kendimize örnek aldık. Anamızın ak sütü gibi helal olan tarihi başarımızı doyasıya kutlarken, eleştirilerimizi de yapıyoruz.