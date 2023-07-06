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    • 06.07.2023 15:55
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    Başkan Erdoğan davet etti: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

    Son dakika haberi! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, yarın İstanbul'a gelecek. Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak. Zelenskiy'nin ziyaretini canlı yayında anlatan A Haber muhabiri Rüya Akkuş, görüşme sonrası başka bir temasın planlandığını duyurdu. Buna göre Başkan Erdoğan Zelenskiy sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Zelenskiy Türkiye’ye geliyor!

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

    BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME YAPILACAK
    Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

    ZELENSKIY TÜRKİYE'YE GELİYOR | VİDEO İZLE

    Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.


    PUTİN İLE GÖRÜŞECEK
    Zelenskiy'nin ziyaretini canlı yayında anlatan A Haber muhabiri Rüya Akkuş, görüşme sonrası başka bir temasın planlandığını duyurdu. Buna göre Başkan Erdoğan Zelenskiy sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.




        MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
        Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile temasların Dışişleri Bakanlığı ile koordineli devam ettiğini açıkladı.

        Tahıl koridoruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktürk, 32 milyondan fazla tahılın binden fazla gemiyle Ukrayna limanlarından taşınarak dünya pazarlarına ulaştığını aktardı.

        Türkiye'nin "Tahıl Anlaşması"nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Aktürk, "17 Temmuz'da süresi dolacak olan Tahıl Girişiminin uzatılmasına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir" dedi.

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