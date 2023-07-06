Başkan Erdoğan davet etti: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.
BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME YAPILACAK
Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.
Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.
PUTİN İLE GÖRÜŞECEK
Zelenskiy'nin ziyaretini canlı yayında anlatan A Haber muhabiri Rüya Akkuş, görüşme sonrası başka bir temasın planlandığını duyurdu. Buna göre Başkan Erdoğan Zelenskiy sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.