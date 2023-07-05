Propaganda yapanlar utanacak! İskenderun Acil Durum Hastanesi için sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası en büyük yıkımın meydana geldiği Hatay'da yaraların sarılması için sürdürülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşa edilen İskenderun Acil Durum Hastanesi de çalışmaların tamamlanması için gün sayıyor.
Hizmete başlamasıyla birlikte yaklaşık 850 sağlık personelinin görev yapması planlanan 200 yatak kapasiteli İskenderun Acil Durum Hastanesinde 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası, MR, tomografi, tam donanımlı laboratuvar, bronkoskopi, 2 endoskopi, 6 fizik tedavi ve rehabilitasyon, 3 onkoloji merkezi ve KVC ünitesinin olması planlanıyor.
Kurban Bayramı'nda Hatay'ı ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde hizmete hazır hale getirilmiş olacağını söylemişti.