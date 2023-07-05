Propaganda yapanlar utanacak! İskenderun Acil Durum Hastanesi için sona gelindi

"SAĞLIK BAKANIMIZIN ZİYARET ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"



Hastanenin yapıldığı bölgenin yanında bulunan sitede yaşayan Türker Kurt da çalışmaları evinin balkonundan yakından takip ettiğini söyledi.

Kurt, "Hastanenin ilk inşaatını bu güne kadar balkondan izliyoruz. Çalışmalar gerçekten çok hızlı bir şekilde başladı. Biz bu kadar hızlı bir şekilde hastanenin inşa edilmesine şaşırdık. Bazen gece yarıları pencereden baktığımızda Sağlık Bakanımızın ziyaret ettiğini görüyoruz. Burada çok büyük bir emek var. Bu kadar hızlı bir şekilde bittiğine ben hayret ettim" şeklinde konuştu.