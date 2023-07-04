Uraloğlu ayrıca ulaşım sektöründe yaşanan bu yoğunluğun hem ekonomiyi hem de turizmi canlandırdığını da sözlerine ekledi.

BAYRAMDA 35 MİLYON KİŞİ SEYAHAT ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 23 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında (10 günlük) tatil süresince hava, kara ve demiryolu ulaşımında yaşanan istatistiki bilgileri paylaştı:

"-Kuzey Marmara Otoyolu'ndan (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil)

3 milyon 288 bin 897,

-Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 796 bin 455,

-İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan (Osmangazi Köprüsü dahil) 3 milyon 887,

-Osmangazi Köprüsü'nden 854 bin 224,

-Malkara-Çanakkale Otoyolu'ndan 162 bin 146,

-1915 Çanakkale Köprüsü'nden 173 bin 006,

-Ankara-Niğde Otoyolu'ndan 795 bin 985,

-Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'ndan 179 bin 971,

-Bolu Dağı Tüneli'nden de 942 bin 245 araç geçişi oldu.

-Otobanlardan toplam 383 bin 720 araç geçişi sağlandı.