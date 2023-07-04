Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince ulaşım ağında yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Uraloğlu tatil boyunca 35 milyonun üzerinde vatandaşın seyahat ettiğine dikkat çekerek hareketliliği kavimler göçüne benzetti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Türkiye'yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek standartlı ulaşım ağlarıyla donattık. Milletimizi sevdikleriyle buluşturmanın büyük bir mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bakanlık olarak bizim en büyük hedefimiz, milletimize en iyi ve en güzelini vermek. Bu aziz milletimiz bunu fazlasıyla hak ediyor" diye konuştu.
Uraloğlu ayrıca ulaşım sektöründe yaşanan bu yoğunluğun hem ekonomiyi hem de turizmi canlandırdığını da sözlerine ekledi.
BAYRAMDA 35 MİLYON KİŞİ SEYAHAT ETTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 23 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında (10 günlük) tatil süresince hava, kara ve demiryolu ulaşımında yaşanan istatistiki bilgileri paylaştı:
"-Kuzey Marmara Otoyolu'ndan (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil)
3 milyon 288 bin 897,
-Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 796 bin 455,
-İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan (Osmangazi Köprüsü dahil) 3 milyon 887,
-Osmangazi Köprüsü'nden 854 bin 224,
-Malkara-Çanakkale Otoyolu'ndan 162 bin 146,
-1915 Çanakkale Köprüsü'nden 173 bin 006,
-Ankara-Niğde Otoyolu'ndan 795 bin 985,
-Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'ndan 179 bin 971,
-Bolu Dağı Tüneli'nden de 942 bin 245 araç geçişi oldu.
-Otobanlardan toplam 383 bin 720 araç geçişi sağlandı.