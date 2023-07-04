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    • 04.07.2023 14:52
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    Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'ta PKK operasyonu: Siirt'te askerimizi şehit eden hainler yok edildi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Bestler-Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Hain teröristlerin 7 Haziran’da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir askerin şehit edilmesi, bir askerin de yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

    Siirt’te askerimizi şehit eden hainler yok edildi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

    '2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI! Van Jandarma Asayiş Kolordumuzca; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığımızın emir ve komutasında Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca BESTLER-DERELER bölgesinde ATAK ve J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!Teröristlerin 7 Haziran'da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

    OPERASYONU GERÇEKLEŞTİREN KAHRAMAN JANDARMAMIZI TEBRİK EDİYORUM! Bu Aziz Millet sizlerle gurur duyuyor.TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK!'

    65 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRDİ
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanlarımız terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz ay teröre karşı 43'ü büyük ve orta ölçekli olmak üzere toplam 13 bin 138 kırsalda ve şehirlerde bölücü terör örgütüne karşı operasyonlar düzenlendi.

        Bu operasyonlarda 418 şahıs gözaltına alındı, 112 şahıs tutuklandı. Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele eden kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

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        Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'ta PKK operasyonu: Siirt'te askerimizi şehit eden hainler yok edildi
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