Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'ta PKK operasyonu: Siirt'te askerimizi şehit eden hainler yok edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
'2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI! Van Jandarma Asayiş Kolordumuzca; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığımızın emir ve komutasında Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca BESTLER-DERELER bölgesinde ATAK ve J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!Teröristlerin 7 Haziran'da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.
OPERASYONU GERÇEKLEŞTİREN KAHRAMAN JANDARMAMIZI TEBRİK EDİYORUM! Bu Aziz Millet sizlerle gurur duyuyor.TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK!'
65 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.