Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'ta PKK operasyonu: Siirt'te askerimizi şehit eden hainler yok edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

'2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI! Van Jandarma Asayiş Kolordumuzca; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığımızın emir ve komutasında Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca BESTLER-DERELER bölgesinde ATAK ve J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!Teröristlerin 7 Haziran'da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.