1 milyarlık vurgun yapmıştı! CHP'li 'Tosuncuk' Saim Diken'in 31 yıl hapsi isteniyor

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN HAPİS İSTEMİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, her ne kadar sanık Saim Diken'in müştekilere senet verip karşılığında paraları ödeyeceğini söylemişse de, sanığın başlangıçtan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğini aktardı. Açıklanan mütalaada, sanığın kendisini banka çalışanı olarak tanıtmadığı, müştekilerin ise sanığın önceden ne iş yaptığını bildiği, sanığın, müştekilerden işletme vaadiyle para aldığı, bir kısım ödeme yaptıktan sonra kalan paralarını iade etmeyerek hileli hareketlerle haksız menfaat temin ettiği kaydedildi. Açıklanan mütalaada sanık Diken'in zincirleme şekilde 'dolandırıcılık' suçundan neticeten 4 yıl 9 aydan 31 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada söz alan müşteki Galip Meydanoğlu, önceki beyanlarını tekrarladığını söyleyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Diken'in avukatı ise açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.