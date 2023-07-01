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    • 01.07.2023 14:14
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    CHP'li Avcılar Belediyesi'nde skandal! Kurban satıcısından rüşvet alan 3 çalışan tutuklandı

    CHP'li Belediyelerin krıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi. Avcılar'da kurban pazarına hayvan getiren satıcıdan rüşvet aldığı öne sürülen 3 belediye çalışanı tutuklandı.

    CHP’li belediyede rüşvet skandalı!

    Avcılar'da kurban pazarına hayvan getiren satıcıdan rüşvet aldığı öne sürülen 3 belediye çalışanı tutuklandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar Belediyesinde çalışan 3 kişinin Iğdır'dan kurbanlık satmak üzere ilçeye gelen H.A'dan rüşvet istediği ihbarı üzerine harekete geçti.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Yapılan çalışma kapsamında, belediyede taşeron işçi olarak çalışan C.T. ve S.Ş. ile zabıta L.Ö, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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    Haberler Güncel CHP'li Avcılar Belediyesi'nde skandal! Kurban satıcısından rüşvet alan 3 çalışan tutuklandı
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