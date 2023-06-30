Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.06.2023 15:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2023 15:18
    ABONE OL

    Son dakika: MSB duyurdu! Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 terör üyesi yakalandı

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

    takvim.com.tr
    MSB duyurdu! Teröristlere geçit yok

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

    Yapılan paylaşımda: "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi ile ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/ PYD/ YPG, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı
    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 terör üyesi yakalandı
        loading
        SON DAKİKA