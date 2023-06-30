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    • 30.06.2023 17:10
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    Son dakika: İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Marmaray seferleri normale döndü

    İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Kısa süre aksama yaşanan Marmaray’da seferler tekrar başladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul Tuzla’da geri dönüşüm tesisinde yangın!

    İstanbul'da bayramın üçüncü gününde Tuzla İçmeler Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm merkezinde saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Geri dönüşüm tesisinin yanında Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren rayları olması sebebiyle seferlerde aksama meydana geldi. Yangın nedeniyle Marmaray seferlerinde yaklaşık 30 dakika boyunca seferler yapılamadı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından seferler normale döndü.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Marmaray seferleri normale döndü
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