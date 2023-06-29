Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası Sözcü yazarı Murat Muratoğlu'nu çıldırttı: 75 yaşındasın defol git!

KEMAL KILIÇDAROĞLU KAÇ DEFA SEÇİM KAYBETTİ?

1. SEÇİM: 29 MART 2009 YEREL SEÇİMLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve yüzde 37 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Elbette isterdik ki anakent belediye başkanlığını alalım ama bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesinin bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmaması kanısındayım" dedi.

2. SEÇİM: 12 EYLÜL 2010 YARGI REFORMU REFERANDUMU

AK Parti yüzde 57.8, CHP yüzde 42.1 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüzde 42'lik sonuç bizim için iyi bir sonuç" dedi.

3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM ÖNCESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden önce açıklamada bulundu ve "Hedefimiz yüzde 40. Alamazsak 'Hadi size eyvallah' deriz, yeni grubumuz gelir" dedi.