Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası Sözcü yazarı Murat Muratoğlu'nu çıldırttı: 75 yaşındasın defol git!

14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine yenilgiye uğrayan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası sadece parti içerisini değil yandaş medyayı da çileden çıkarıyor.
Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Mayıs'taki 'değişim' videosunun ardından başlayan isyan, giderek büyüyor.
Gerek parti içerisinde Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gerekse yerel yönetimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmasını istiyor. Söz konusu değişim furyasına Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar direnmeye çalışsa da yandaş medya da işin içine girdi. Fatih Portakal'dan tutun İsmail Saymaz'a birçok CHP yandaşı gazeteci Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybedişlerinden rahatsızlıklarını belirtip artık bırakması gerektiğini açık sözle dile getirdiler.
DEFOL GİT
Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası yüzünden çileden çıkan son isim ise Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu oldu. Muratoğlu, CHP Lideri'nin koltukta kaldığı her gün partiye zarar verdiğini söyleyerek "Ne koltuk sevdasıymış arkadaş 75 yaşında. Defol git" ifadelerini kullandı.
Muratoğlu'nun bu sözleri gündeme bomba gibi düştüğü ve sosyal medyada gündem olduğu sıralardan Kemal Kılıçdaroğlu'nundan 'koltuk sevdası' eleştirilerine yandaşlarını daha da kızdıracak bir açıklama geldi.