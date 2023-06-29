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    • 29.06.2023 13:27
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    Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası Sözcü yazarı Murat Muratoğlu'nu çıldırttı: 75 yaşındasın defol git!

    Son dakika haberleri... 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra girdiği her savaşı kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler her geçen gün sertleşerek devam ediyor. Değişim çıkışlarına rağmen Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakma niyetinin olmaması CHP yandaşı gazetecileri de çıldırtmaya başladı. Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu CHP Lideri’nin koltukta kaldığı her gün partiye zarar verdiğini söyleyerek “Ne koltuk sevdasıymış arkadaş 75 yaşında. Defol git” ifadelerini kullandı. Muratoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada gündem olduğu sırada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha da tepki çeken açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Yaşamımın hiçbir döneminde koltuk hırsım olmadı" dedi.

    takvim.com.tr
    Muratoğlu’ndan KK’ya çıldırttı: Defol git!

    14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine yenilgiye uğrayan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası sadece parti içerisini değil yandaş medyayı da çileden çıkarıyor.

    Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Mayıs'taki 'değişim' videosunun ardından başlayan isyan, giderek büyüyor.

    Gerek parti içerisinde Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gerekse yerel yönetimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmasını istiyor. Söz konusu değişim furyasına Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar direnmeye çalışsa da yandaş medya da işin içine girdi. Fatih Portakal'dan tutun İsmail Saymaz'a birçok CHP yandaşı gazeteci Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybedişlerinden rahatsızlıklarını belirtip artık bırakması gerektiğini açık sözle dile getirdiler.

    DEFOL GİT

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası yüzünden çileden çıkan son isim ise Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu oldu. Muratoğlu, CHP Lideri'nin koltukta kaldığı her gün partiye zarar verdiğini söyleyerek "Ne koltuk sevdasıymış arkadaş 75 yaşında. Defol git" ifadelerini kullandı.

    Muratoğlu'nun bu sözleri gündeme bomba gibi düştüğü ve sosyal medyada gündem olduğu sıralardan Kemal Kılıçdaroğlu'nundan 'koltuk sevdası' eleştirilerine yandaşlarını daha da kızdıracak bir açıklama geldi.

        HİÇ HIRSIM OLMADI
        13 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybeden, istifa etmesini isteyen tüm partilileri tasfiye eden Kemal Kılıçdaroğlu, koltuk sevdası eleştirilerine "Yaşamımın hiçbir döneminde koltuk hırsım olmadı" dedi.

        "İZMİR DE KAYBEDİLECEK"
        Fatih Portakal, son yayınında Kılıçdaroğlu'nun istifa etmediği sürece İzmir'in de kaybedileceğini ifade ederek "Eğer Kılıçdaroğlu o koltukta oturmaya devam ederse Mart 2024'deki seçim geldiğinde şöyle bir sonuçla karşılaşma ihtimali büyük. Koltukta oturmaya devam ederse, İmamoğlu İstanbul'da Yavaş Ankara'da oralar bile kaybedilebilir. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun peşinden gitmeyecek o kadar çok seçmen var ki. Çünkü o seçmenlerin umudu kırıldı bitti. Kaybetmiş birisinin ardından neden gitsinler, ben gitmem artık. Bakın bunu yazın bir kenara. Aynı ısrara devam edecek olursa güvendikleri 'kale' dedikleri İzmir'de bile Tunç Soyer'in kazamaması söz konusu olabilir. Artık insanlar Kılıçdaroğlu'nda umut görmüyorlar. Görevi bırakması gerekir yol açması gerekir. Ama tahmin etmiyorum. Egosunun da ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz koltuğu bırakmayarak. Bayramdan sonra muhalefeti çok konuşacağız" diye tepki göstermişti.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU KAÇ DEFA SEÇİM KAYBETTİ?

        1. SEÇİM: 29 MART 2009 YEREL SEÇİMLERİ

        Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve yüzde 37 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Elbette isterdik ki anakent belediye başkanlığını alalım ama bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesinin bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmaması kanısındayım" dedi.

        2. SEÇİM: 12 EYLÜL 2010 YARGI REFORMU REFERANDUMU

        AK Parti yüzde 57.8, CHP yüzde 42.1 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüzde 42'lik sonuç bizim için iyi bir sonuç" dedi.

        3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM ÖNCESİ

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden önce açıklamada bulundu ve "Hedefimiz yüzde 40. Alamazsak 'Hadi size eyvallah' deriz, yeni grubumuz gelir" dedi.

            3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM SONRASI

            AK Parti yüzde 49.9, CHP yüzde 25.9 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP, 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır" dedi.

            4 SEÇİM: 30 MART 2014 YEREL SEÇİM

            AK Parti yüzde 45.6, CHP yüzde 27.8 oy aldı.

            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "Geçiniz bunları. Beklediğimiz oranda oy almadık. Ama hiçbir zaman yurttaşlarımı suçlamadım" dedi.

            5. SEÇİM: 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51.79 oy aldı. CHP'nin de aralarında bulunduğu 14 partinin desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38.44 oy aldı.

            6. SEÇİM: 7 Haziran 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 40.9, CHP yüzde 25 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı" dedi.

            7. SEÇİM: 1 Kasım 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 49.5, CHP yüzde 25.3 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "CHP'yi diğer partilere benzetmeyin. Az önce de söyledim. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir partiyiz" dedi.

            8. SEÇİM: 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu: AK Parti yüzde 51.4, "Hayır" cephesi ise yüzde 48.6 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'Hayır' diyor" dedi.

            9. SEÇİM: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 30.64 oy aldı.

            AK Parti yüzde 42.56, CHP ise yüzde 22.64 oy aldı.

            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti" dedi.

            10 SEÇİM: 31 MART 2019 YEREL SEÇİM

            AK Parti yüzde 44,06, CHP yüzde 29,14 oy aldı.

            50+1 FALAN DEĞİL YÜZDE 60

            Seçim sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı, "50+1 falan değil, en az yüzde 60. Ben yüzde 60 diyorum belki yüzde 70 çıkar" ifadelerini kullanmıştı.

            11 SEÇİM: 14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER

            Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. Genel seçimlerde ise AK Parti yüzde 35.58, CHP yüzde 25.33 oy aldı.

            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır" iddiasında bulundu. Bilindiği gibi CHP, seçime Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yle ittifak yaparak girmişti.
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            Haberler Güncel Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası Sözcü yazarı Murat Muratoğlu'nu çıldırttı: 75 yaşındasın defol git!
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