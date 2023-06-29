Başkan Erdoğan İsveç'i bir kez daha uyardı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkede teröristleri barındıran, Müslümanlar'ın kutsal değerlerine saldırılmasına göz yuman İsveç'e defalarca çağrı yaptı. "Bu kafayla NATO'ya giremezsiniz" diye uyardı. Ancak İsveç, yine de bu ikazlara aldırmadı. Bir kez daha Kur-an'ı Kerim kitabının yakılmasına ses çıkarmadı.

Başkan Erdoğan, dün Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile bir telefon zirvesi yaptı. Görüşmede ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. İsveç'in NATO üyeliği konusu da masaya yatırıldı.