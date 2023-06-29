Başkan Erdoğan İsveç'i bir kez daha uyardı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkede teröristleri barındıran, Müslümanlar'ın kutsal değerlerine saldırılmasına göz yuman İsveç'e defalarca çağrı yaptı. "Bu kafayla NATO'ya giremezsiniz" diye uyardı. Ancak İsveç, yine de bu ikazlara aldırmadı. Bir kez daha Kur-an'ı Kerim kitabının yakılmasına ses çıkarmadı.
Başkan Erdoğan, dün Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile bir telefon zirvesi yaptı. Görüşmede ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. İsveç'in NATO üyeliği konusu da masaya yatırıldı.
Erdoğan, "İsveç'in terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç'te PKK/PYD/ YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu" hatırlattı. Bu durumda İsveç'in, 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta yapılacak zirvede NATO'ya girmesinin zor olduğu yorumları yapıldı.
ALÇAK SALDIRI
Irak asıllı küstah Salwan Momika, Stockholm Camii önünde Kur'an'ı Kerim yaktı. Türkiye'den tepki yağdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Aşağılık eylemi lanetliyorum" ifadesini kullandı.