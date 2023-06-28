TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Stockholm'de Kur'an yakılmasına sert tepki: "İsveç, müptezel saldırının önünü açmıştır"







TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ağızlarını açtıklarında inançlara saygıdan bahsedenler, farklı fikirlerin barış içinde yaşamasından bahsedenler, Avrupa'nın demokratik değerlerinden söz edenler nasıl oluyor da 2 milyar insanın kutsal değerlerine saldırıyı meşru görüyor? Bunun izah yoktur. Ayrıca daha önce polis bu kişinin saldırısını önlemek için mahkemeye başvurmuş ancak yüksek mahkeme bunun 'düşünce özgürlüğünün bir parçası' olduğunu savunarak, bu gösterinin polis kuvveti ile önlenemeyeceğine dair bir karar vermiş. Hem polisin gözetimi temin edilmiş hem de yüksek yargının kararıyla da bu menfur, çirkin, insanlık dışı, müptezel saldırının önü açılmıştır. Bunu kabul etmek mümkün değildir.