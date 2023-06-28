CHP'de 'Değişim' isteyenler kervanına Bülent Tezcan da katıldı!

CHP'de kazan kaynadı! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa yapışması, partide isyan başlattı. Koroya Tezcan da katıldı. "Değişim liderden başlar" diyen Aydın vekili, Kemal Bey'i istifaya çağırdı. Ayrıca halka hitap edemediğini hatırlattı! "Söylem kadar söyleyen de önemlidir" vurgusu yaptı. Anketlerin kendilerini yanılttığını anlattı. Günah çıkardı: Ben dahil hepimiz bırakmalıyız.
KURMAY BOMBASI
CHP'de 'değişim' tartışmalarına eski MYK üyesi ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da katıldı. Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlığı döneminde parti sözcülüğü, genel başkan yardımcılığı gibi önemli görevler üstlenen Parti Meclisi üyesi Tezcan, "Bu seçimi kaybettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi, her şey normalmiş gibi devam etmek mümkün değil.
Değişimin önce bir motoru, heyecanı olması lazım. Bu moral bozukluğunu ortadan kaldıracak bir çıkışa ihtiyaç var. Onun için değişim önce liderlik değişimiyle başlar. 13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil. Hiç kimse bu süreç içerisindeki sorumluluğunu kenara bırakıp, 'Şu değişsin ama ben kalayım' deme hakkına sahip değil" ifadesini kullandı.
YÜZDE 8 OY CHP DIŞINDAN
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, ittifaktaki kendileri de dahil diğer partilerin oy oranı açıkladı: CHP'nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8'i CHP dışından gelen oydur. Çünkü bundan önceki seçimde CHP yüzde 25'i tutturamadı.