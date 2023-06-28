CHP'de 'Değişim' isteyenler kervanına Bülent Tezcan da katıldı!

CHP'de kazan kaynadı! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa yapışması, partide isyan başlattı. Koroya Tezcan da katıldı. "Değişim liderden başlar" diyen Aydın vekili, Kemal Bey'i istifaya çağırdı. Ayrıca halka hitap edemediğini hatırlattı! "Söylem kadar söyleyen de önemlidir" vurgusu yaptı. Anketlerin kendilerini yanılttığını anlattı. Günah çıkardı: Ben dahil hepimiz bırakmalıyız.





KURMAY BOMBASI

CHP'de 'değişim' tartışmalarına eski MYK üyesi ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da katıldı. Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlığı döneminde parti sözcülüğü, genel başkan yardımcılığı gibi önemli görevler üstlenen Parti Meclisi üyesi Tezcan, "Bu seçimi kaybettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi, her şey normalmiş gibi devam etmek mümkün değil.