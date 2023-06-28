Başkan Erdoğan vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak önemli açıklamalarda bulundu: "Türkiye Yüzyılı menzile varacak"

Asrın felaketinin açtığı yaraları sarmak için aralıksız çalışıyoruz. Kalıcı konutların teslimine de Ekim-Kasım gibi başlıyoruz. 650 bin evi tamamlamakta kararlıyız. Tüm enerjimizi vatanımızı büyütmeye harcayacağız. Türkiye Yüzyılı'mızı bir hayal olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştüreceğiz. Rabbim bahtımızı açık etsin.

KADRO TAMAM HEDEFİMİZ BELLİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı Mesajı'nda "Türkiye'yi eser ve hizmetlerle büyütme" sözü verdi:

Seçimlerin kazananı tartışmasız bir şekilde 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'dir. Ülkemizi aynı zamanda hizmetlerle, eserlerle, yatırımlarla ve reformlarla dolu dolu geçireceği altın değerinde bir 5 sene daha kazanmıştır.

29 Mayıs sabahı itibariyle inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılımızı bir hayal olmaktan çıkarıp Allah'ın izniyle gerçeğe dönüştüreceğiz. Amacımız, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde cumhuriyetimizin yeni yüzyılını her açıdan yeni bir dönemin yepyeni bir şahlanışın yeni bir toplumsal mutabakatın miladı haline dönüştürmektir.

Bununla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Kadromuzu oluşturduk, hedeflerimizi belirledik. İnşallah milletimizin çizdiği istikamette yürüyerek Türkiye Yüzyılı menziline mutlaka varacağız. Tüm enerjimizi ve vaktimizi Türkiye'yi büyütmeye milletimizin taleplerini karşılamaya hasredeceğiz.

Son 21 yılda olduğu gibi gelecek 5 sene boyunca yine aşkla çalışacak, eser ve hizmet siyasetimizden asla taviz vermeyeceğiz. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına, inşallah Ekim-Kasım ayları itibari ile peyderpey başlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız...