Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sözde demokrat ve özgürlükçü, özde despot ve sömürücü zihniyetlerin, hatta takiyye ve istismarı davranış kalıbı, üstelik siyaset ve yaşam felsefesi haline getiren zillet emelli çevrelerin samimiyetle inisiyatif üslenip insan gönlünü ve Allah rızasını kazanma amacı beyhude bir beklentidir. Artık herkesin durum ve duruş muhasebesi yapması, bunun sonucunda Türk ve Türkiye Yüzyılının insan-insan; insan-millet; millet-devlet ilişkileri üzerinde dürüstçe kafa yorması büyük bir ihtiyaçtır." açıklamasında bulundu.
- Güncel
- 27.06.2023 10:33
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- Son Güncelleme:
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- 27.06.2023 10:33
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı: Türkiye Yüzyılı vurgusu
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bahçeli, "Artık herkesin durum ve duruş muhasebesi yapması, bunun sonucunda Türk ve Türkiye Yüzyılının insan-insan; insan-millet; millet-devlet ilişkileri üzerinde dürüstçe kafa yorması büyük bir ihtiyaçtır" dedi.
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