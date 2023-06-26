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    Wagner isyanı manşetlerde! Putin bu ihaneti affetmeyecek

    Wagner isyanı, 24 saatte bitti. Silahlı grubun kurucusu Yevgeniy Prigojin’in yargılanmayacağı garantisi verildi. Ancak Putin’in bu ihaneti affetmeyeceği belirtildi.

    Putin affetmez!

    Dünya, önceki gün Rusya'dan gelen haberle sarsıldı. Wagner, isyan başlattı. Moskova'ya doğru ilerlemeye başladı. Başkan Erdoğan da Putin'i arayıp "Yanındayız" mesajı yolladı. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko hem Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, hem de Putin ile görüşerek arabuluculuk yaptı.

    Yaklaşık 24 saat sonra, hakkında dava açılmaması ve Belarus'a sığınması garantisi verilen Prigojin, paralı askerlerine "Geri dönün" çağrısı yaptı. Yaklaşık 50 bin kişilik grup, isyanı sonlandırdı. Dünya rahat bir nefes aldı. The Washington Post, ABD'li istihbarat yetkililerinin isyanı daha önce öğrendiğini ve Beyaz Saray'a bildirdiğini yazdı. Hatta Putin'e de isyandan 24 saat önce haber verildiği vurgulandı.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşma sonrası Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek" açıklamasını yaptı. Rusya eski Başbakanı Mihail Kasyanov, Prigojin'in Afrika'da bir ormanda saklanabileceğini anlattı. "Sayın Putin, Prigojin'i vatana ihanet etmekle suçladı. Bu yüzden onu affetmez" ifadesini kullandı.



    İSYAN MANŞETLERDE
    İNGİLİZ TIMES:     Putin isyanla küçük düşürüldü
    SUNDAY MIRROR: Putin uçurumun kenarından
    THE GUARDIAN: İsyandan Ukrayna karlı çıkar
    NEW YORK TIMES: Bu Ukrayna için büyük fırsat
    WASHINGTON POST: Putin'in liderliğine en büyük tehdit
    WALL STREET JOURNAL: Paralı askerleri Putin'i hedef aldı
    TAGESSPIEGEL: Rusya'da dramatik bir güç mücadelesi
    EL PAIS: Bu isyan Putin'in zayıflığını ortaya çıkardı

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    Haberler Güncel Wagner isyanı manşetlerde! Putin bu ihaneti affetmeyecek
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