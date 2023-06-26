Wagner isyanı manşetlerde! Putin bu ihaneti affetmeyecek

Dünya, önceki gün Rusya'dan gelen haberle sarsıldı. Wagner, isyan başlattı. Moskova'ya doğru ilerlemeye başladı. Başkan Erdoğan da Putin'i arayıp "Yanındayız" mesajı yolladı. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko hem Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, hem de Putin ile görüşerek arabuluculuk yaptı.

Yaklaşık 24 saat sonra, hakkında dava açılmaması ve Belarus'a sığınması garantisi verilen Prigojin, paralı askerlerine "Geri dönün" çağrısı yaptı. Yaklaşık 50 bin kişilik grup, isyanı sonlandırdı. Dünya rahat bir nefes aldı. The Washington Post, ABD'li istihbarat yetkililerinin isyanı daha önce öğrendiğini ve Beyaz Saray'a bildirdiğini yazdı. Hatta Putin'e de isyandan 24 saat önce haber verildiği vurgulandı.