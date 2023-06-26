Özdağ eski yol arkadaşı Akşener'i yalanladı! Ortalık karıştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 15 vekil üzerinden CHP'ye çıkışını eleştirip, sürecin nasıl geliştiğini anlattı. Akşener'in, "CHP'den 15 milletvekili aldım. Bedel ödemekten bıktım" sözlerinin 'gerçekleri yansıtmadığını' anlattı:

VEKİL PAZARLIĞI!

"CHP, 15 milletvekili karşılığında İYİ Parti'den bedel istemedi. İYİ Parti'nin seçimlere sokulmaması yönünde bir bilgi bana ulaştı. Bunu Akşener ile paylaştım. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'yla görüştü ve TBMM'de grup kurarak seçime girmek için 15 milletvekili istedi. Kılıçdaroğlu çok istekli davranmamış. Akşener'in bana söylediğine göre 'Basına bu talebimi anlatır ve sizin reddettiğinizi açıklarım' demesi üzerine Kılıçdaroğlu kabul etmek zorunda hissetmiş.

En azından Akşener bana böyle anlattı. Olayları en yakından yaşayan beş kişiden birisi olarak Akşener'in yaptığı açıklamanın doğru olmadığını biliyorum. CHP, hiç bir zaman 'Biz size 15 vekil verdik, buyurun kasaya' tavrı içinde olmadı. Eğer olsaydı en çok ben yeri göğü inletir, CHP'yi sert şekilde eleştirirdim. Hele Akşener'le İstanbul'daki ofisinde yaptığımız konuşmada, CHP ile yolları 'CHP'yi suçlayarak bitireceğim' dediğini çok iyi hatırlıyorum. Akşener, Sözünü tuttu, suçlayarak bitirdi. Peki, bunları neden yazdım? Çünkü aynen böyle yaşadım. Dostluk da mertçe olmalı rekabet de."