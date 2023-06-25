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    Derin darbe operasyonu! Rusya'nın Paralı ordusu Wagner darbeye kalkıştı...

    Rusya'nın Paralı ordusu Wagner, darbeye kalkıştı. Tanklar, Kremlin'i hedef aldı. Rus askerleri bomba yağdırdı. Putin'den 'Yargılanmama' sözü alan Prigojin, geri çekildiğini açıkladı

    Ope’rus’yon

    Yevgeni Prigojin... Putin'e en yakın isimdi. Onun desteğiyle 2014'te Wagner'i hayata geçirdi. Ancak Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile kavga etti. 50 bin kişilik paralı ordusunu, Kremlin'e çevirdi. Rostov, Voronej ve Lipetsk'teki kritik noktaları ele geçirdi.

    Putin, "Sırtımdan bıçaklandım" dedi. Sıkıyönetim ilan etti! Wagner'in tanklarını yerle bir etti! Dün akşam Rus liderle anlaşan Prigojin ise ilerleyişi durdurma talimatı verdi. Başkan Erdoğan da Putin'i telefonla arayıp desteğini iletti.



    ERDOĞAN: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız.



        PUTIN: Bedelini ağır ödeteceğim.



        PRIGOJIN: Üstlerimize dönüyoruz.



        AMERİKA: Endişeyle izliyoruz
        İNGİLTERE: En büyük meydan okuma!
        FRANSA: Saniye saniye takipteyiz.

            DERİN DARBE OPERASYONU!
            Wagner'ın kurucusu Yevgeni Prigojin, Cuma öğleden sonra Rus Savunma Bakanı Şoygu'ya telefonda tartıştıktan sonra silahlı gücüne "Kremlin'i işgal edin" emri verdi. Wagner grubu önce, Rostov'daki önemli noktaları ele geçirdiği Rus FSB tarafından Kremlin'e iletildi.
            O andan itibaren Rus ordusu alarm durumuna geçti. Sadece Kremlin çevresinde 200 tank yerleştirildi. 4 bin asker de bölgeye intikal etti. Yevgeni Prigojin'in, "Askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz" sözleri gerilimi daha da arttırdı.
            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in ayaklanma çağrısı sonrası, "Böyle kalkışmalar ülkemizi sırtından bıçaklamaktır. Silahlı ayaklanma ve herhangi bir iç ayaklanma Rusya'ya halkımıza bir darbedir. Bunun cezasını vereceğiz. Cezası ağır olacaktır" açıklamasını yaptı. Ardından Kremlin'e doğru ilerleyen Wagner tanklarının tamamı Rus Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, dün akşam "Putin'le anlaşan Prigojin, Wagner askerlerini durdurmayı kabul etti." dedi. Prigojin ise "Kan dökülmesin" diye ordusunu geri çektiğini açıkladı.



            İŞTE NOTLAR:
            - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Prigojin'in aleyhindeki ceza davası düşecek, Belarus'a yerleşecek" dedi.
            - Putin, sıkıyönetim yasalarını ihlal edenlere para cezası ve 30 güne kadar idari tutuklama öngören yasayı imzaladı.
            - Rusya birlikleri, St. Petersburg kentindeki Wagner şirketine ait ofise baskın yaptı.
            - ABD, "Rusya'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.
            - İngiltere Savunma Bakanlığı: Rus devletinin son yılların en büyük güvenlik krizi.
            - Rusya: Wagner'in provokasyonundan yararlanan Kiev'in, Bahmut yönünde saldırıya geçtiğini açıkladı.
            - Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, pazartesi gününün tatil ilan edildiğini duyurdu.



            50 BİN KİŞİLİK PARALI ORDU
            Bugüne kadar Sudan, Suriye, Libya ve Afrika kıtasında tespit edilen Wagner, paralı askerlerinin operasyonları hızla Doğu Avrupa'nın ötesine yayıldı. Grubu cazip hale getiren yüksek maaş ve macera vaadiydi. Kısa sürede 10 bini eski asker olmak üzere Wagner, 50 bin kişilik bir ordu haline geldi. Putin'in memleketi St Petersburg'dan bir iş insanı olan Yevgeny Prigozjin, geçen Eylül ayında Wagner Grubu'nu 2014'te kurduğunu kabul ettiğinde, bunu "Rusları savunmak" için yaptığını savunmuştu.
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                Haberler Güncel Derin darbe operasyonu! Rusya'nın Paralı ordusu Wagner darbeye kalkıştı...
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