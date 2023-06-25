Derin darbe operasyonu! Rusya'nın Paralı ordusu Wagner darbeye kalkıştı...

DERİN DARBE OPERASYONU!

Wagner'ın kurucusu Yevgeni Prigojin, Cuma öğleden sonra Rus Savunma Bakanı Şoygu'ya telefonda tartıştıktan sonra silahlı gücüne "Kremlin'i işgal edin" emri verdi. Wagner grubu önce, Rostov'daki önemli noktaları ele geçirdiği Rus FSB tarafından Kremlin'e iletildi.

O andan itibaren Rus ordusu alarm durumuna geçti. Sadece Kremlin çevresinde 200 tank yerleştirildi. 4 bin asker de bölgeye intikal etti. Yevgeni Prigojin'in, "Askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz" sözleri gerilimi daha da arttırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in ayaklanma çağrısı sonrası, "Böyle kalkışmalar ülkemizi sırtından bıçaklamaktır. Silahlı ayaklanma ve herhangi bir iç ayaklanma Rusya'ya halkımıza bir darbedir. Bunun cezasını vereceğiz. Cezası ağır olacaktır" açıklamasını yaptı. Ardından Kremlin'e doğru ilerleyen Wagner tanklarının tamamı Rus Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, dün akşam "Putin'le anlaşan Prigojin, Wagner askerlerini durdurmayı kabul etti." dedi. Prigojin ise "Kan dökülmesin" diye ordusunu geri çektiğini açıkladı.