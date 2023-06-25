Derin darbe operasyonu! Rusya'nın Paralı ordusu Wagner darbeye kalkıştı...

İŞTE NOTLAR:
- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Prigojin'in aleyhindeki ceza davası düşecek, Belarus'a yerleşecek" dedi.
- Putin, sıkıyönetim yasalarını ihlal edenlere para cezası ve 30 güne kadar idari tutuklama öngören yasayı imzaladı.
- Rusya birlikleri, St. Petersburg kentindeki Wagner şirketine ait ofise baskın yaptı.
- ABD, "Rusya'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.
- İngiltere Savunma Bakanlığı: Rus devletinin son yılların en büyük güvenlik krizi.
- Rusya: Wagner'in provokasyonundan yararlanan Kiev'in, Bahmut yönünde saldırıya geçtiğini açıkladı.
- Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, pazartesi gününün tatil ilan edildiğini duyurdu.