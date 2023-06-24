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    • 24.06.2023 17:28
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    Başkan Erdoğan'dan şehit Özcan Kaya'nın ailesine başsağlığı mesajı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, şehit olan piyade sözleşmeli er Özcan Kaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

    Başkan’dan şehit ailesine başsağlığı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, 15 Haziran'da PKK'lI teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Özcan Kaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

    Edinilen bilgiye göre, Erdoğan başsağlığı dileklerini iletti.

    Pençe operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu 15 Haziran'da yaralanan, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) bugün şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın naaşı Uşak'a getirildi.

    Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Uşak Havalimanı'na getirilen Kaya'nın naaşı, törenle karşılandı. Şehit Kaya'nın babası Musa Menderes Kaya, annesi Şenay Kaya ve nişanlısı Emine Eker de aynı uçakla kente geldi.

    NAAŞI MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehit Kaya'nın naaşı, buradan kara yoluyla Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Protokol üyeleri, Kaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

    Törene Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve protokol üyeleri katıldı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan şehit Özcan Kaya'nın ailesine başsağlığı mesajı
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