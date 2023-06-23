Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 81 ile 'kurban kesimi' genelgesi





BAKANLIKTAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise bayramda dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekildi. Açıklamada, kurbanlık hayvanların belirlenen kesim yerlerinde kesilmesi gerektiği, atıklar derin çukurlar açılarak gömülmesi gerektiği belirtildi.

Derinin yüzülmesi sırasında derinin dış kısmı ile etin temasının önlenmesi gerektiği belirtildi. Taze etlerin gıda ile temas amacıyla üretilmiş uygun malzemelerde taşınması gerektiği kaydedilerek, "Bu amaç için üretilmemiş çöp poşeti-kovası gibi gıda ile temasa uygun olmayan malzemelerle taşınması halinde bu malzemelerden istenmeyen maddelerin gıdaya geçişi söz konusu olabilmektedir. Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder. Uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzlukta bir ay, şoklandıktan sonra eksi 18 santigrat derecede 6 ay saklanabilir. Etlerin diğer bir saklama şekli de kavurma yapmaktır. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda 1 yıl saklanabilir" denildi.