Başkan Erdoğan muhalefete sert çıktı: "Dürüst değilsiniz ve uçkuru kaptırmışsınız"

Biz, rakiplerin zayıflığından medet uman bir parti değiliz! Baba-oğul kavgasının bizim açımızdan kıymet-i harbiyesi yok! Su alan geminin dümenine kimin geçeceğinin de bir önemi yok! Bunlar, eski kodlarına döndüler. Sahne önü değişse de perde arkası aynı kaldı.





Kandil'den Pensilvanya'ya kadar, terör baronlarının desteklerine itiraz ettiniz mi? Bay bay Kemal sana söylüyorum! Edemezsiniz, niye? Uçkuru kaptırmışsınız, uçkuru. Şimdi '16'lı masa' diyor. Yetmez. Daha da artır! Ama artırman netice vermez. Millet irade ister, eser ister...