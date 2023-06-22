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    Başkan Erdoğan muhalefete sert çıktı: "Dürüst değilsiniz ve uçkuru kaptırmışsınız"

    Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "16'lı masa kuracağım" sözlerine tepki gösterdi. "160'lı masa kursa da milletin tokadını yemekten kurtulamaz" dedi.

    16 yetmez daha da artır

    Biz, rakiplerin zayıflığından medet uman bir parti değiliz! Baba-oğul kavgasının bizim açımızdan kıymet-i harbiyesi yok! Su alan geminin dümenine kimin geçeceğinin de bir önemi yok! Bunlar, eski kodlarına döndüler. Sahne önü değişse de perde arkası aynı kaldı.



    Kandil'den Pensilvanya'ya kadar, terör baronlarının desteklerine itiraz ettiniz mi? Bay bay Kemal sana söylüyorum! Edemezsiniz, niye? Uçkuru kaptırmışsınız, uçkuru. Şimdi '16'lı masa' diyor. Yetmez. Daha da artır! Ama artırman netice vermez. Millet irade ister, eser ister...



    İKİ KOLTUK AL İKİ BELEDİYE'YE YOLLA!
    Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş'a da çattı: Bay bay Kemal, 2 koltuk al! Birini İstanbul'a birini Ankara'ya ver. Otursunlar. Hiç olmazsa sözde genel başkan yardımcılığı koltuğu ver!

    UÇKURU KAPTIRMIŞSINIZ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı:
    Eğer dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtü meselesini anayasayla teminat altına alalım. Ama dürüst olmazsanız 780 bin kilometrelik vatan toprağında sizi milletimize bangır bangır anlatacağım. Kandil'den Pensilvanya'ya kadar terör baronlarının destek beyanlarına bir kez olsun itiraz ettiniz mi? Bay bay Kemal sana söylüyorum. Ortakların itiraz etti mi?



        Hiçbirisi etmedi, edemezsiniz. Niye? Dirsek temasınız var, onlarla berabersiniz. Dürüst değilsiniz ve uçkuru kaptırmışsınız uçkuru. CHP Genel Başkanı; değil 16'lı, 160'lı masa da kursa sadıkta milletin tokadını yemeden kurtulamaz.

        Yaklaşık 1.5 sene önce bunlar malum bir masa kurdu. Kıyıda kenarda kalmış kim varsa, oy oranlarına bakmadan hepsini masaya topladılar. Ama kendi tarifleriyle bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemedi. Seçim kazanmak uğruna faşizmi, ırkçılığı, nefret söylemleri ve ayrımcılığı en azami şekilde kullanmaktan çekinmediniz. Vicdanla ve insanlıkla bağdaşmayan nobranlıklara kadar her yolu denediniz.



        Milletin kendilerine layık görmediği unvanları tepe tepe kullanmaktan daha sandıkların dörtte biri dahi açılmadan zafer ilan etmeye kadar nice skandalı yüzümüz kızararak izledik. Buldunuz iki tane belediye başkanı, onlarla beraber bunları yapmaya gayret ettiniz. Noldu, neredeler şimdi? Kayıplar. Onlara Cumhurbaşkanlığı koltuğu veremedin, hiç olmazsa sözde genel başkan yardımcılığı koltuğu ver. Bunu da yapamazlar, korkarlar.



        Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

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