Başkan Erdoğan muhalefete sert çıktı: "Dürüst değilsiniz ve uçkuru kaptırmışsınız"

Biz, rakiplerin zayıflığından medet uman bir parti değiliz! Baba-oğul kavgasının bizim açımızdan kıymet-i harbiyesi yok! Su alan geminin dümenine kimin geçeceğinin de bir önemi yok! Bunlar, eski kodlarına döndüler. Sahne önü değişse de perde arkası aynı kaldı.
Kandil'den Pensilvanya'ya kadar, terör baronlarının desteklerine itiraz ettiniz mi? Bay bay Kemal sana söylüyorum! Edemezsiniz, niye? Uçkuru kaptırmışsınız, uçkuru. Şimdi '16'lı masa' diyor. Yetmez. Daha da artır! Ama artırman netice vermez. Millet irade ister, eser ister...
İKİ KOLTUK AL İKİ BELEDİYE'YE YOLLA!
Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş'a da çattı: Bay bay Kemal, 2 koltuk al! Birini İstanbul'a birini Ankara'ya ver. Otursunlar. Hiç olmazsa sözde genel başkan yardımcılığı koltuğu ver!
UÇKURU KAPTIRMIŞSINIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı:
Eğer dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtü meselesini anayasayla teminat altına alalım. Ama dürüst olmazsanız 780 bin kilometrelik vatan toprağında sizi milletimize bangır bangır anlatacağım. Kandil'den Pensilvanya'ya kadar terör baronlarının destek beyanlarına bir kez olsun itiraz ettiniz mi? Bay bay Kemal sana söylüyorum. Ortakların itiraz etti mi?