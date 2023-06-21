Son dakika: AYM'nin HDP kararına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama: İlgili birimler çalışıyor

AYM, HDP'ye seçim yılı olması nedeniyle fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin oybirliğiyle bu aşamada karar verilmesine gerek olmadığına hükmemişti.

AYM TOPU HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA ATMIŞTI

Birçok kişi AYM'nin aldığı bu karara tepki vermişti. AYM^'nin verdiği bu karar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e soruldu.

Bir basın mensubunun, 'AYM, HDP'nin hesaplarına bloke konulması talebini redderek topu aslında size attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'geri isteyebilir' dedi. Bir girişiminiz olacak mı?' şeklindeki soruya, "İlgili birimlerimiz gereken çalışmayı yapıyorlar" diye yanıt verdi.