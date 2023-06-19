Bir İstanbul belgesi: İstanbul müzakerelerinde paraflanan belgeyi gösterdi! Kiev sözünü tutmadı

Afrika ülkeleri liderlerinin oluşturduğu 'Barış heyeti' Rusya Lideri Vladimir Putin ile bir araya geldi. Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için 10 maddelik bir öneri getirdi. Putin de heyete, geçen yıl Türkiye'de masaya gelen barış anlaşması taslağını göstererek cevap verdi:

RESMEN ÇÖPE ATTILAR

İstanbul'daki müzakerelerde, iki taraf da 18 maddelik bu metin üzerinde anlaştı. Metni Ukrayna tarafı da parafladı. Ancak Rus askeri Kiev'den çekilince, bu metni çöpe attılar. Biz barışı tesis etmek isteyen herkesle adalet ilkelerine dayalı ve tarafların meşru menfaatlerini gözeterek yapıcı bir diyaloğa açığız. Tahıl sorununun çözümü için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok şey yaptı. Ukrayna limanlarından Rusya ve Türkiye'nin yardımlarıyla 31,7 milyon ton tarım ürünü ihraç edildi. İhtiyaç sahibi Afrika ülkeleri Cibuti, Somali, Sudan, Libya, Etiyopya'ya gönderilen tarım ürünü 976 bin tonu geçti.