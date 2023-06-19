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    Bir İstanbul belgesi: İstanbul müzakerelerinde paraflanan belgeyi gösterdi! Kiev sözünü tutmadı

    Rusya Lideri Vladimir Putin, kendisini ziyaret eden barış heyetine, İstanbul Belgesi’yle cevap verdi: Erdoğan’ın sayesinde Afrika ülkeleri aç kalmadı.

    Bir İstanbul belgesi

    Afrika ülkeleri liderlerinin oluşturduğu 'Barış heyeti' Rusya Lideri Vladimir Putin ile bir araya geldi. Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için 10 maddelik bir öneri getirdi. Putin de heyete, geçen yıl Türkiye'de masaya gelen barış anlaşması taslağını göstererek cevap verdi:

    RESMEN ÇÖPE ATTILAR
    İstanbul'daki müzakerelerde, iki taraf da 18 maddelik bu metin üzerinde anlaştı. Metni Ukrayna tarafı da parafladı. Ancak Rus askeri Kiev'den çekilince, bu metni çöpe attılar. Biz barışı tesis etmek isteyen herkesle adalet ilkelerine dayalı ve tarafların meşru menfaatlerini gözeterek yapıcı bir diyaloğa açığız. Tahıl sorununun çözümü için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok şey yaptı. Ukrayna limanlarından Rusya ve Türkiye'nin yardımlarıyla 31,7 milyon ton tarım ürünü ihraç edildi. İhtiyaç sahibi Afrika ülkeleri Cibuti, Somali, Sudan, Libya, Etiyopya'ya gönderilen tarım ürünü 976 bin tonu geçti.

    TORUN ALİ MEZUN OLDU
    Başkan Erdoğan, torunu Ali Tahir Erdoğan'ın da mezun olduğu Palet Okulları'nın mezuniyet törenine katıldı. Oğullarının mezuniyeti töreninde Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Uzuner de yer aldı.

    KAHRAMANLARA DESTEK TELEFONU
    Başkan Erdoğan, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde görevli askerlerle telefonda görüştü. "Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. Gözlerinizden öpüyorum" dedi.

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    Haberler Güncel Bir İstanbul belgesi: İstanbul müzakerelerinde paraflanan belgeyi gösterdi! Kiev sözünü tutmadı
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