Astana'daki Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'nın tarihi belli oldu! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Suriye konulu Yüksek Düzeyli Toplantıların 20'ncisi ve Dörtlü Sürecin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki 2'nci teknik toplantısı 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek.







Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların yirmincisi 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde Astana'da düzenlenecektir. Türkiye, İran, Rusya Federasyonu ve Suriye arasında sürdürülen Dörtlü Sürecin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki ikinci teknik toplantısı da bu vesileyle Astana'da gerçekleştirilecektir. Ülkemiz bahsekonu toplantılara Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlararası bir heyetle iştirak edecektir" ifadeleri kullanıldı.





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