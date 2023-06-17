Kılıçdaroğlu'nun "sır ortağı" konuştu: "Geliyor gelmekte olan"

CHP, artık resmen Kemal Bey'in çiftliği haline geldi! Herkes "İstifa eder mi" diye beklerken Kılıçdaroğlu, kurmayı Kuşoğlu'nu görevlendirdi. CHP Lideri'nin "sır ortağı", BBC Türkçe ile dertleşti!





İlk önce İmamoğlu'na gözdağı verdi. "Başkanlığa niyeti varsa buyursun gelsin" dedi. Yani "Parti bizim elimizde" mesajı gönderdi. Sonra da Kılıçdaroğlu'nun kurultayda tekrar aday olacağını söyledi.





ŞENER BOMBASI

14 Mayıs'tan sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert açıklamalarda bulunan Abdüllatif Şener'in, "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım" ifadelerine CHP'den tepki yağdı. Şener'in milletvekili gösterilmediği için Kılıçdaroğlu'na bayrak açtığını belirten partililer, "Açıklamalarını ibretle izledik" ifadesini kullandı.



CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Şener'i içim acıyarak, kanım donarak izledim. Vicdanı kara, kalbi kurumuş. İhanet etti. Listemize koyup oy verdirdiğimiz CHP'lilerden özür dilemeliyiz" şeklinde tepkisini haykırdı.



CHP Ankara Milletvekili Murat Emir "Ahlaksızca... Neden bu güne kadar bekledi. Daha önce istifa etseydi ya" yorumunu yaptı. DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen "Şener'in kendi genel başkanına oy vermemesini açıklayacak siyasi, ahlaki insani bir cümle yok" açıklaması yaptı.

CHP'DE 'FAV'AŞ VAR

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasındaki koltuk kaosunda devreye sağ kollar da girdi. CHP liderinin yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Ardından İBB Başkanı'na en yakın isimlerden biri olan Murat Ongun, Kuşoğlu'nu yerden yere vuran tweetleri beğendi. Ongun'un beğendiği paylaşımlardan birinde "CHP'yi batıran adamlar olarak tarihe geçeceksiniz" ifadesi yer aldı.