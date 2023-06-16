İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan YKS açıklaması: Sınava girecek depremzede öğrencilere ulaşım ve konaklama desteği

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek depremzede gençlerimizin yanındayız! 2023-YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylarımızın ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını, Valilikler ve Kaymakamlıklar üzerinden #AFAD Başkanlığımız koordinesinde karşılıyoruz.

Başvuru yapan; 64.412 bin öğrenci ve velimize ulaşım ve konaklama desteği sunuyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" ifadelerine yer verdi.