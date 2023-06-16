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    • 16.06.2023 11:00
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    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan YKS açıklaması: Sınava girecek depremzede öğrencilere ulaşım ve konaklama desteği

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ikamet ettikleri sınav merkezi dışında girecek depremzede adayların yanlarında olduklarını açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada depremzede adayların ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarının Valilikler ve Kaymakamlıklar üzerinden AFAD Başkanlığı koordinesinde karşılanacağını belirtti.

    takvim.com.tr
    64.412 bin öğrenciye ulaşım ve konaklama desteği

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hafta sonu Yükseköğretim Kurumlar Sınavına (YKS), girecek öğrenciler için sosyal medya hesabından duyuru yaptı.

    Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek depremzede gençlerimizin yanındayız! 2023-YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylarımızın ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını, Valilikler ve Kaymakamlıklar üzerinden #AFAD Başkanlığımız koordinesinde karşılıyoruz.

    Başvuru yapan; 64.412 bin öğrenci ve velimize ulaşım ve konaklama desteği sunuyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan YKS açıklaması: Sınava girecek depremzede öğrencilere ulaşım ve konaklama desteği
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