Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Vaniköy Camisi'nin fotoğrafıyla cuma mesajı paylaştı

Üsküdar Kandilli'de Vaniköy Caddesi'ndeki cami, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665'te yapıldı. Sultan I. Mahmut zamanında da hünkar mahfili ilave edilen caminin tek minaresi ve şerefesi bulunuyor.

YANGINDA TARİHİ CAMİ KULLANILAMAZ HALE GELMİŞTİ

2020 yılında çıkan yangın sonucunda Vaniköy Camii büyük oranda tahrip olmuş; ahşap çatısı ile mahfil bölümü tamamen yanmış, hünkâr kasrının iç mekânları da kullanılamaz hale gelmişti. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Kalyon Vakfı ve Mehmed Vani Vakfı arasında imzalanan "Restorasyon Protokolü" kapsamında yenilenmişti.