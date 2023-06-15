Başkan Erdoğan duyurdu: İlk hedef enflasyonun tek haneye düşmesi!

Her ülkenin ilk işi ekonomidir. Finans sektöründe kaynak arayışlarını devam ettireceğiz. Bankalarda sıkıntımız yok. Şimdi bazı arkadaşlar "Cumhurbaşkanı, faiz politikalarında değişime mi gidiyor" yanılgısına düşmesin. Ben aynıyım! Ama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası'yla beraber adım atmasını kabullendik. MB Başkanı Hafize Gaye Erkan Hanım'ı, Mehmet Bey teklif etti. İnşallah ikisi birlikte bizleri mahcup etmeyeceklerdir.





O GEMİ BATTI

BAŞKAN Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan'a yaptığı ziyaret dönüşü, önemli açıklamalar yaptı:

-KKTC: Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken Ada'nın asli unsuru Kıbrıs Türk'lerinin haklarını savunmak, önceliğimiz olmayı sürdürecektir.



-AZERBAYCAN: Türk dünyasının birliği ve dirliği için Azerbaycan'la çalışmaya devam edeceğiz.



-ERMENİSTAN: Azerbaycan- Ermenistan arasındaki barış fırsatının kaçırılmaması için ilgili tüm tarafların sorumlulukla hareket etmelerini bekliyoruz.



-DOĞU-BATI: Yönümüzle ilgili özellikle 'Doğu mu batı mı?' gibi bir ayrıştırmaya gitmek, ilkelerimizin arasında yer almıyor. Biz batıya ne kadar yakınsak, doğuya da en az o kadar yakınız.



-İPEK YOLU: Kılıçdaroğlu tren yolu, kara yolu filan bu işlerden anlamaz. Biz bu İpek Yolu'nu Çin ile kaç yıl önce konuştuk.



-YUNANİSTAN: İki komşu ülkeyiz. Biz düşmanlıkları çoğaltmanın değil azaltmanın peşindeyiz.



-CHP: Onlarda kaptan ne yaptıysa yaptı zaten. Gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı. Her şey ortada. Kiminle yarışıyor (Kılıçdaroğlu), kiminle ne yapıyor, bizi hiç ilgilendirmez. Altılı masa, dokuzlu masa, on birli masa; ortada masa kalmadı zaten, dağıldı iyice...



-YENİ ANAYASA: Arkadaşlarımıza ben görevi veririm, grup başkanlarıyla veya başkan vekilleriyle görüşmelerini yaparlar. "Böyle bir anayasa değişikliği için ne dersiniz?" diye sorarlar. Eğer böyle bir anayasa değişikliğine "Evet" derlerse, biz de muhalefetle niçin anayasa değişikliğine gitmeyelim...