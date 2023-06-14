Tuncay Mollaveisoğlu 'para karşılığında haber' skandalını doğruladı! Fondaş Cumhuriyet'te çarşı pazar karışık

'DOĞRU' DEDİ SANSÜRÜ YEDİ

Gazete yönetimi 'kumpas' derken Tuncay Mollaveisoğlu'nun skandalı doğrulaması ortalığı karıştırdı.

Mollaveisoğlu'nun kendisinden önceki dönemi işaret ettiği ve olayın perde arkasını anlattığı köşe yazısı gazete yönetimi tarafından sansürlendi.

Sansüre tepki gösteren Mollaveisoğlu ise kendi sayfasından yayımlanmayan yazısını paylaştı.

Mollaveisoğlu'nun yazısı şöyle:

"6 ay önce Cumhuriyet gazetesinde genel yayın yönetmenliğine getirildiğimde gazete yönetiminde bir büyük tartışmanın içine düştüm.

Benden önceki dönemde gazeteye bir e-ticaret firması kayıt dışı para getirmiş, çıkarılan yasa ile ilgili bazı haberlerin yapılmasını istemişti.

Dönemin genel yayın yönetmeni parayı alıp yönetime vermiş ve bu haberler gazete sayfalarında yer bulmuş.

Normal şartlarda firmanın bir ilan karşılığı ya da advertorial (yazılı reklam) olarak yayınlayabileceği içeriği haber olarak istemesi ne kadar yanlış ise bunu kabul etmek de dönemin yöneticileri için vahim bir hata olmuştur.

Meslek ilkelerine ve gazetemize yapılan bu ihanet vakıf yönetiminde tartışma yaratmıştır.

Elbette ben de bu tartışmada yalın bir gazetecilik gerçeğinin yanında durdum..

Para karşılığı haber yapmak anlamına gelen bu ilişkiden sorumlu olanlarla ilgili gereğinin yapılmasını istedim.

Gazete yönetimi bu ilişkiyi kuranları derhal uzaklaştırmalıydı..