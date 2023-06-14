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    Berlusconi'ye veda! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İtalya'ya gidiyor

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya eski Başbakanı Berlusconi’nin cenaze törenine katılmak üzere italya’ya gidiyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Berlusconi’ye veda! Fidan ve Çelik gidiyor

    İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi 86 yaşında hayatını kaybetti.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya eski Başbakanı Berlusconi'nin cenaze törenine katılmak üzere italya'ya gidiyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
    Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden İtalya Eski Başbakanı Berlusconi için taziye mesajı yayımladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İtalya halkına taziyelerini iletti. Türkçe ve İtalyanca yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri kullandı:

    "Uzun yıllar birlikte çalıştığımız İtalya Eski Başbakanı, değerli dostum Silvio Berlusconi'nin ölümünden büyük bir üzüntü duydum. Sayın Berlusconi'nin ailesinin ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyor, tüm İtalya halkına taziyelerimi iletiyorum."

    BERLUSCONİ 86 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
    Milano'daki San Raffaele Hastanesinde tedavi gören Berlusconi 12 Haziran'da hayatını kaybetti.

    Haberin ardından çocuklarının ve aile üyelerinin hastaneye gittiği ifade edildi.

    Kronik lösemi teşhisi bulunan Berlusconi, son olarak 9 Haziran'da hastaneye kaldırılmıştı.

    DEVLET TÖRENİ YAPILACAK
    İtalya'da hayatını kaybeden eski Başbakan Silvio Berlusconi için cenaze merasiminin devlet töreni olarak yapılacağı bildirildi.

    Kronik lösemi teşhisiyle 9 Haziran'dan bu yana tedavi gördüğü Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitiren Berlusconi'nin cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu.

    Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Berlusconi için 14 Haziran Çarşamba günü Milano'nun ünlü Duomo Katedrali'nde devlet töreni yapılacağı ve cenaze töreninin sonuna kadar ülke genelinde ulusal yas ilan edildiği kaydedildi.

    Ulusal yas ilanı çerçevesinde İtalya'daki tüm devlet kurumlarında ve İtalya'nın tüm dış temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirildi.

    Cenaze törenini, Berlusconi'nin sahibi olduğu Mediaset şirketinin canlı yayımlayacağı, Duomo meydanına da dev ekran kurulacağı basına yansıdı.

    Berlusconi'nin vefatı dolayısıyla sevenleri ve bazı partililer, Arcore kasabasındaki villasına giderek, villanın girişine çiçekler ve "Hoşça kal Berlusconi" yazılı dövizler bıraktı.

    Bu arada, İtalyan ANSA ajansı ünlü liderin son anlarına dair bir haber yayımlandı. Haberde, 9 Haziran'da bazı planlı kontroller için San Raffaele Hastanesi'ne yatan Berlusconi'nin durumunun, 2021'den beri mücadele ettiği lösemiye bağlı sebeplerden ağırlaştığı ve sabah saatlerinde yapılacak çok fazla bir şey olmadığı anlaşılınca aile bireylerinin aranarak hastaneye çağrıldıkları belirtildi.

        "SİLVİO BERLUSCONİ, HER ŞEYDEN ÖNCE BİR SAVAŞÇIYDI"

        Berlusconi'nin ardından iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda taziye mesajı geldi.

        İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yayımladığı taziye mesajında, "İtalyan siyasetinin ve cumhuriyet kurumlarının uzun dönem boyunca başında yer alan ismi, Forza Italia'nın kurucusu ve lideri Silvio Berlusconi'nin ölüm haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Berlusconi, Cumhuriyet tarihimize damgasını vuran, paradigmaları etkileyen büyük bir siyasi liderdi." ifadesini kullandı.

        Başbakan Giorgia Meloni de Berlusconi'nin ölüm haberinin ardından tüm programlarını iptal etti.

        Meloni, Berlusconi'nin ölümü sonrasında paylaştığı video mesajında, şunları kaydetti:

        "Silvio Berlusconi, her şeyden önce bir savaşçıydı, inançlarını savunmaktan asla korkmayan biriydi. Onu, İtalya tarihinde en etkili insanlardan biri yapan da tam olarak gösterdiği cesaret ve kararlılıktı. İtalya, onunla birlikte kendisine asla sınır koyulmaması gerektiğini öğrendi. Asla pes etmemesi gerektiğini öğrendi. Onunla pek çok savaşa girdik, kazandık da kaybettik de. Onun için beraber koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmeye çalışacağız."

        Ana muhalefetteki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein da taziyelerini belirtirken, Berlusconi'nin kaybıyla bir devrin kapandığını kaydetti.

        Berlusconi'nin ardından Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Malta Başbakanı Robert Abela, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile yakın dost oldukları bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin taziye mesajı gönderdi.

        Milan başta olmak üzere spor dünyasından da taziye mesajları geldi

        Berlusconi'nin 1986-2017 döneminde sahibi olduğu İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) kulübü Milan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "AC Milan, unutulmaz Silvio Berlusconi'nin vefatının derin üzüntüsünü yaşıyor ve ailesine, iş arkadaşlarına, en değerli arkadaşlarına taziyelerini sunar. Teşekkürler Sayın Başkan. Her zaman bizimlesin." ifadesi yer aldı.

        Berlusconi'nin 2018'de satın aldığı Monza kulübü de Twitter'dan "Adriano Galliani ve tüm AC Monza, Silvio Berlusconi'nin kaybının yasını tutuyor: Asla doldurulamayacak bir boşluk, sonsuza dek bizimle. Her şey için teşekkürler Başkan." paylaşımını yaptı.

        Milan'ın ezeli rakibi Inter kulübü de Twitter'dan "Başkan Steven Zhang ve tüm Inter Milan, Başkan Silvio Berlusconi'nin vefatı nedeniyle taziyelerini sunar. O, ülkemizin tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Inter ve Milan arasındaki rekabet, Milan kentini dünya futbolunun kalbi haline getirdi." ifadelerini kullandı.

        "BİR DÖNEMİN SONU"
        Silvio Berlusconi'nin ölüm haberi, İtalya'da spor da dahil olmak üzere tüm basının bir numaralı haberi oldu.

        Berlusconi'nin başbakan olduğu dönemde en sert muhalefeti yapan basın yayın organlarından olan La Repubblica gazetesi, Berlusconi'nin ölümünü "Bir dönemin sonu" başlığıyla internet sitesinden duyururken, "İtalya tarihinin bir parçası gitti" ifadesini kullandı.

        La Gazzetta dello Sport; "Silvio Berlusconi öldü: O her şeyi kazandı", Corriere dello Sport gazetesi de "Hoşça kal Berlusconi" başlıklarını kullandı.

        BU SENE 3 KEZ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
        Berlusconi'nin doktorları Alberto Zangrillo ve Fabio Ciceri, 9 Haziran'da, "Başkan Berlusconi, hematolojik hastalığıyla alakalı önceden planlanmış bazı tetkiklerden geçmek üzere hastaneye kaldırılmıştır." açıklaması yapmıştı.

        Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Berlusconi, San Raffaele Hastanesinde 5 Nisan ile 19 Mayıs arasında 45 gün boyunca kronik lösemiyle bağlantılı akciğer enfeksiyonu tedavisi görmüştü.

        Berlusconi, 45 günlük tedavisi sürdüğü sırada 6 Mayıs'ta partisinin kongresine hastaneden video ile bağlanmış ve "İşte buradayım, sizin için buradayım. Bir aydan uzun bir süre sonra ilk kez gömlek ve ceket giyiyorum." demişti.

        Silvio Berlusconi, 27 Mart'ta da kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesine kaldırılmış, burada 4 gün kaldıktan sonra taburcu edilmişti.

        İŞ İNSANI, MEDYA PATRONU, MİLAN BAŞKANI VE BAŞBAKAN
        İtalya'da iş insanı ve medya patronuyken 1994'te siyasete atılan bir isim olan Berlusconi, "1994-2011 döneminde 4 ayrı hükümete liderlik ederek, toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim" olmayı başarırken, 1986-2017 döneminde de İtalya Birinci Futbol Kulübü (Serie A) Milan'ın başkanlığını yapmıştı.

        Silvio Berlusconi, Milan'a yaptığı yatırımlarla kırmızı-siyahlı kulübün hem İtalya'da hem Avrupa'da önemli başarılar elde etmesinde büyük rol oynamıştı.

        Berlusconi, başbakanlık yaptığı dönemde renkli kişiliği ve karakterinin yanı sıra sık sık hakkındaki seks skandalları ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmiş, aldığı cezalar ve yaptığı açıklamalarla İtalyan siyasetine damga vurmuştu.

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