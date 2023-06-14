Berlusconi'ye veda! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İtalya'ya gidiyor

Milan başta olmak üzere spor dünyasından da taziye mesajları geldi

Berlusconi'nin 1986-2017 döneminde sahibi olduğu İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) kulübü Milan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "AC Milan, unutulmaz Silvio Berlusconi'nin vefatının derin üzüntüsünü yaşıyor ve ailesine, iş arkadaşlarına, en değerli arkadaşlarına taziyelerini sunar. Teşekkürler Sayın Başkan. Her zaman bizimlesin." ifadesi yer aldı.

Berlusconi'nin 2018'de satın aldığı Monza kulübü de Twitter'dan "Adriano Galliani ve tüm AC Monza, Silvio Berlusconi'nin kaybının yasını tutuyor: Asla doldurulamayacak bir boşluk, sonsuza dek bizimle. Her şey için teşekkürler Başkan." paylaşımını yaptı.

Milan'ın ezeli rakibi Inter kulübü de Twitter'dan "Başkan Steven Zhang ve tüm Inter Milan, Başkan Silvio Berlusconi'nin vefatı nedeniyle taziyelerini sunar. O, ülkemizin tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Inter ve Milan arasındaki rekabet, Milan kentini dünya futbolunun kalbi haline getirdi." ifadelerini kullandı.

"BİR DÖNEMİN SONU"

Silvio Berlusconi'nin ölüm haberi, İtalya'da spor da dahil olmak üzere tüm basının bir numaralı haberi oldu.

Berlusconi'nin başbakan olduğu dönemde en sert muhalefeti yapan basın yayın organlarından olan La Repubblica gazetesi, Berlusconi'nin ölümünü "Bir dönemin sonu" başlığıyla internet sitesinden duyururken, "İtalya tarihinin bir parçası gitti" ifadesini kullandı.

La Gazzetta dello Sport; "Silvio Berlusconi öldü: O her şeyi kazandı", Corriere dello Sport gazetesi de "Hoşça kal Berlusconi" başlıklarını kullandı.

BU SENE 3 KEZ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Berlusconi'nin doktorları Alberto Zangrillo ve Fabio Ciceri, 9 Haziran'da, "Başkan Berlusconi, hematolojik hastalığıyla alakalı önceden planlanmış bazı tetkiklerden geçmek üzere hastaneye kaldırılmıştır." açıklaması yapmıştı.

Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Berlusconi, San Raffaele Hastanesinde 5 Nisan ile 19 Mayıs arasında 45 gün boyunca kronik lösemiyle bağlantılı akciğer enfeksiyonu tedavisi görmüştü.

Berlusconi, 45 günlük tedavisi sürdüğü sırada 6 Mayıs'ta partisinin kongresine hastaneden video ile bağlanmış ve "İşte buradayım, sizin için buradayım. Bir aydan uzun bir süre sonra ilk kez gömlek ve ceket giyiyorum." demişti.

Silvio Berlusconi, 27 Mart'ta da kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesine kaldırılmış, burada 4 gün kaldıktan sonra taburcu edilmişti.

İŞ İNSANI, MEDYA PATRONU, MİLAN BAŞKANI VE BAŞBAKAN

İtalya'da iş insanı ve medya patronuyken 1994'te siyasete atılan bir isim olan Berlusconi, "1994-2011 döneminde 4 ayrı hükümete liderlik ederek, toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim" olmayı başarırken, 1986-2017 döneminde de İtalya Birinci Futbol Kulübü (Serie A) Milan'ın başkanlığını yapmıştı.

Silvio Berlusconi, Milan'a yaptığı yatırımlarla kırmızı-siyahlı kulübün hem İtalya'da hem Avrupa'da önemli başarılar elde etmesinde büyük rol oynamıştı.

Berlusconi, başbakanlık yaptığı dönemde renkli kişiliği ve karakterinin yanı sıra sık sık hakkındaki seks skandalları ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmiş, aldığı cezalar ve yaptığı açıklamalarla İtalyan siyasetine damga vurmuştu.