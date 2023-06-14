Berlusconi'ye veda! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İtalya'ya gidiyor

İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi 86 yaşında hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya eski Başbakanı Berlusconi'nin cenaze törenine katılmak üzere italya'ya gidiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden İtalya Eski Başbakanı Berlusconi için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İtalya halkına taziyelerini iletti. Türkçe ve İtalyanca yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri kullandı:
"Uzun yıllar birlikte çalıştığımız İtalya Eski Başbakanı, değerli dostum Silvio Berlusconi'nin ölümünden büyük bir üzüntü duydum. Sayın Berlusconi'nin ailesinin ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyor, tüm İtalya halkına taziyelerimi iletiyorum."
BERLUSCONİ 86 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Milano'daki San Raffaele Hastanesinde tedavi gören Berlusconi 12 Haziran'da hayatını kaybetti.
Haberin ardından çocuklarının ve aile üyelerinin hastaneye gittiği ifade edildi.
Kronik lösemi teşhisi bulunan Berlusconi, son olarak 9 Haziran'da hastaneye kaldırılmıştı.
DEVLET TÖRENİ YAPILACAK
İtalya'da hayatını kaybeden eski Başbakan Silvio Berlusconi için cenaze merasiminin devlet töreni olarak yapılacağı bildirildi.
Kronik lösemi teşhisiyle 9 Haziran'dan bu yana tedavi gördüğü Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitiren Berlusconi'nin cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Berlusconi için 14 Haziran Çarşamba günü Milano'nun ünlü Duomo Katedrali'nde devlet töreni yapılacağı ve cenaze töreninin sonuna kadar ülke genelinde ulusal yas ilan edildiği kaydedildi.
Ulusal yas ilanı çerçevesinde İtalya'daki tüm devlet kurumlarında ve İtalya'nın tüm dış temsilciliklerinde bayraklar yarıya indirildi.
Cenaze törenini, Berlusconi'nin sahibi olduğu Mediaset şirketinin canlı yayımlayacağı, Duomo meydanına da dev ekran kurulacağı basına yansıdı.
Berlusconi'nin vefatı dolayısıyla sevenleri ve bazı partililer, Arcore kasabasındaki villasına giderek, villanın girişine çiçekler ve "Hoşça kal Berlusconi" yazılı dövizler bıraktı.
Bu arada, İtalyan ANSA ajansı ünlü liderin son anlarına dair bir haber yayımlandı. Haberde, 9 Haziran'da bazı planlı kontroller için San Raffaele Hastanesi'ne yatan Berlusconi'nin durumunun, 2021'den beri mücadele ettiği lösemiye bağlı sebeplerden ağırlaştığı ve sabah saatlerinde yapılacak çok fazla bir şey olmadığı anlaşılınca aile bireylerinin aranarak hastaneye çağrıldıkları belirtildi.