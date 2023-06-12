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    • 12.06.2023 18:31
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    • 12.06.2023 18:33
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC ziyaretinin ardından Azerbaycan'a gitti!

    Çifte seçim zaferinin ardından 13. Cumhurbaşkanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki temasları ardından "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'a gitti.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan Azerbaycan’a gitti!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'ndan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer yetkililer uğurladı.

    Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Azerbaycan'a gitti.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC ziyaretinin ardından Azerbaycan'a gitti!
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