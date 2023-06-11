Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmak istemiyor! Kemal Bey'in kozu Sarıgül





'İYİ'CE KAPIŞTILAR

İYİ Parti, yerel seçimlerle ilgili net bir açıklama yaptı. İyi Partili Erhan Usta, "Yerel seçimlerde siyasal iklim değişsin diye bir iş birliği yapıldı. Ama hep bir taraftan fedakarlık beklemek diye bir şey olamaz" ifadesini kullandı. CHP ile işbirliği yapılacaksa bazı büyükşehirleri kendilerinin istediklerini hatırlattı...



TDP Genel Başkanı Sarıgül, CHP'ye katıldı. Kılıçdaroğlu'na "Kaybetmedi, biz kazandıramadık" diye arka çıktı. CHP'de yine yıldızı parladı! İmamoğlu'nun pabucu dama atıldı.

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