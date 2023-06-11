Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmak istemiyor! Kemal Bey'in kozu Sarıgül

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde istediği sonucu alamadı. 38. Olağan Kurultay için kongre takvimi resmen başladı. Kurultay'ın Ekim sonu veya Kasım ayı ortasında yapılabileceği hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu'nun Mart 2024'te yapılacak yerel seçim sürecinde partisinin başında olmak istediği anlaşıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkan adaylığı konusundaki tutumu masaya yatırıldı. Yabancı yayın kuruluşları da İmamoğlu'nun köprüleri atması halinde Kılıçdaroğlu'nun İBB için Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ü düşünebileceğini yazdı. Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar da tepki topladı. "Köyde ayda 250 lira verdiğiniz zaman harcayacak yer yok. Şehre indiğinde hayat pahalılığını anlıyor. Şehirlerde oyumuz yüksek, köylerde düşük" diyerek AK Parti'ye oy veren köylüleri eleştirmesi de skandal olarak yorunmlandı.
'İYİ'CE KAPIŞTILAR
İYİ Parti, yerel seçimlerle ilgili net bir açıklama yaptı. İyi Partili Erhan Usta, "Yerel seçimlerde siyasal iklim değişsin diye bir iş birliği yapıldı. Ama hep bir taraftan fedakarlık beklemek diye bir şey olamaz" ifadesini kullandı. CHP ile işbirliği yapılacaksa bazı büyükşehirleri kendilerinin istediklerini hatırlattı...
TDP Genel Başkanı Sarıgül, CHP'ye katıldı. Kılıçdaroğlu'na "Kaybetmedi, biz kazandıramadık" diye arka çıktı. CHP'de yine yıldızı parladı! İmamoğlu'nun pabucu dama atıldı.