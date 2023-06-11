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    Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'u dolandıran Onur Ron Aksoy suçunu kabul etti!

    Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon’u 100 milyon dolar çarpan Onur Ron Aksoy, suçunu kabul etti... Amerikan pasaportu olan Türk işadamı, 6.5 yıl hapis yatacak.

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    ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan, ABD-Türkiye çifte vatandaşı Onur Ron Aksoy, Çin'den getirdiği cihazlara sahte yazılım yüklediği ve bununla 100 milyon dolar gelir elde ettiği yönündeki suçlamaları kabul etti.

    Pro Network bünyesi altında New Jersey ve Florida'da kurulmuş en az 19 şirketin sahibi olduğu kesinleşen Ron Aksoy, geçtiğimiz günlerde görülen davada sunulan belgelere ve mahkemede verilen ifadelere göre, 2013 ile 2022 yılları arasında Çin'den getirdiği binlerce cihaza korsan Cisco yazılımları yükledi.

    Korsan ürünlerin gerçek görünmesi için üzerlerine Cisco etiketleri yerleştiren ve ürünleri logolu-orjinal görünen kutularda paketleyen Aksoy, Cisco'nun kullanım kılavuzuna kadar kopyaladı. Sahte ürünlerini sergilemek için 15 Amazon ve 10 e-Bay vitrini açan Aksoy, korsan ürünlerini Pentagon'un dışında, devlet kurumlarına, hastanelere ve okullara sattı. Çıkarıldığı mahkemede kendine yöneltilen suçlamaları kabul eden Aksoy, ceza indirimi almak için mahkeme ile anlaştı. 48 ila 78 ay hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Aksoy'la ilgili karar 6 Kasım'daki duruşmada verilecek.

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    Haberler Güncel Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'u dolandıran Onur Ron Aksoy suçunu kabul etti!
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