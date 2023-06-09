Dünya lideri devrede! Başkan Erdoğan’ın hem Putin’i, hem de Zelenski’yi araması, gazete manşetlerinde yer aldı

Rusya kontrolündeki Herson bölgesinde yer alan Nova Kakhovka Barajı'nın bombalanarak yıkılması büyük bir insani felakete yol açtı. Tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili de tartışma yarattı. Bu krizde de Başkan Erdoğan hemen inisiyatif aldı. Erdoğan'ın, Putin ve Zelenski'yi arayıp sorunun çözümü için komisyon önerisi, olumlu karşılandı. Haberlerde krizin aşılmasında Türkiye'nin oynayabileceği rol hatırlatıldı: