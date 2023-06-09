Dünya lideri devrede! Başkan Erdoğan’ın hem Putin’i, hem de Zelenski’yi araması, gazete manşetlerinde yer aldı

Rusya kontrolündeki Herson bölgesinde yer alan Nova Kakhovka Barajı'nın bombalanarak yıkılması büyük bir insani felakete yol açtı. Tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili de tartışma yarattı. Bu krizde de Başkan Erdoğan hemen inisiyatif aldı. Erdoğan'ın, Putin ve Zelenski'yi arayıp sorunun çözümü için komisyon önerisi, olumlu karşılandı. Haberlerde krizin aşılmasında Türkiye'nin oynayabileceği rol hatırlatıldı:
Guardian: Erdoğan, Putin ve Zelenski ile görüştü. Erdoğan'ın barajın yıkılmasıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma önerisi çok önemli. İki lider de Erdoğan'a güveniyor.
ABC: Erdoğan, Nova Kakhovka Barajı'nın yol açacağı büyük sorunları çözmek için sorumluluk aldı.
Al Arabiya: Erdoğan'ın teklifi bölgedeki tansiyonu düşürebilir.
Washington Post: Erdoğan, Zelenski ve Putin'e barajın yıkılmasıyla ilgili gerçeğin ortaya çıkması teklifi sundu. Putin de Zelenski de olumsuz cevap vermedi.
France 24: Nova Kakhovka Barajı'nın yıkılması büyük bir felaket. Çernobil'le bile kıyaslanabilecek bir problem. Erdoğan hemen devreye girdi, önemli adımlar attı.