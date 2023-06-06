TBMM Başkanlığı için 2 Haziran'da başlayan adaylık başvuruları sona erdi





TBMM Genel Kurulu, yarın toplanarak 30. Meclis Başkanı'nı seçecek.

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.