Duayen gazeteci Mehmet Barlas'a veda! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mehmet Barlas için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Cenaze namazına Başkan Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, duayen gazeteci Barlas'ın eşi Canan Barlas ve oğlu Cemil Barlas'a taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan, Barlas'ın tabutunu ailesi ve meslektaşlarıyla birlikte omuzladı.