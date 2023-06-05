Duayen gazeteci Mehmet Barlas'a veda! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mehmet Barlas için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Cenaze namazına Başkan Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, duayen gazeteci Barlas'ın eşi Canan Barlas ve oğlu Cemil Barlas'a taziyelerini iletti.
Başkan Erdoğan, Barlas'ın tabutunu ailesi ve meslektaşlarıyla birlikte omuzladı.
Barlas'ın cenaze törenine Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak ile siyaset, basın ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.
Duayen gazeteci, Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Muhammed UZUN - Mustafa KAYA