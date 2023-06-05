Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Duayen gazeteci Mehmet Barlas'a veda! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

    Türk basını, asırlık bir çınarını daha kaybetti. SABAH Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle toprağa verildi.

    Barlas’a veda

    Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mehmet Barlas için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Cenaze namazına Başkan Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, duayen gazeteci Barlas'ın eşi Canan Barlas ve oğlu Cemil Barlas'a taziyelerini iletti.

    Başkan Erdoğan, Barlas'ın tabutunu ailesi ve meslektaşlarıyla birlikte omuzladı.

    Barlas'ın cenaze törenine Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak ile siyaset, basın ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

    Duayen gazeteci, Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
    Muhammed UZUN - Mustafa KAYA

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Başkan Erdoğan sevgisi sınır tanımadı
    Haberler Güncel Duayen gazeteci Mehmet Barlas'a veda! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
        loading
        SON DAKİKA