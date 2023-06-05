CHP'de kurmaylar arasında savaş! Ortalık karıştı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 12. Kez yenilgisine rağmen koltuğa yapıştı. MYK üyelerinin hepsinin istifasını aldı. Parti Meclisi toplantısından, Kurultay kararı çıktı. Ancak "Kurultay MYK'sı" olarak adlandırılan yeni yönetimin belirlenme sürecinde bir başka skandal patladı.

Bazı aday isimlerin günlerce telefon trafiği yapıp kendini yönetim kadrosuna dâhil ettirebilmek için her yolu denediği ortaya çıktı. Adı kulislerde geçen bazı siyasilerin lobi faaliyeti yürüterek koltuk savaşına girdiği anlaşıldı.

Kısa süreli olması beklenen yönetim kadrosu için ortaya çıkan bu kargaşa, "Koltuk sevdası bulaşıcı hastalık gibidir" sözünü doğruladı. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanlık yarışında karşısında rakip olarak görmek istemediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na, yeni tavizler verebileceği iddiası ortaya atıldı.

MURATHAN YILDIRIM