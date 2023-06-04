Başkan Erdoğan'dan Hindistan'a taziye mesajı: Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan’ın yanındayız

"HİNDİSTAN'IN YANINDAYIZ"
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine, şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.
NELER YAŞANMIŞTI?
Hindistan'ın Odisha eyaletinin kuzeydoğusundaki Balasore bölgesinde meydana gelen, iki yolcu ve bir yük treninin çarpıştığı kazada 294 kişi yaşamını kaybetmişti. Hindistan medyası, kaza bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
Hint medyasına konuşan Demiryolları Bakanı Ashwini Vaishnaw, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, raporun en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Kazanın, raylardaki elektronik bağlantı sistemindeki değişiklik sonucu meydana geldiği düşünülüyor. Soruşturma kapsamında insan hatası olup olmadığının belirlenmesi öngörülüyor.