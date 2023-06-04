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    • 04.06.2023 19:42
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    • 04.06.2023 19:57
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    Başkan Erdoğan'dan Hindistan'a taziye mesajı: Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan’ın yanındayız

    Son dakika... Hindistan'dan tren kazası sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Başkan Erdoğan soyal medya hesabından taziye mesajı ileterek destek açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Hindistan’ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan’ın yanındayız" ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan’dan Hindistan’a taziye mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Odisha eyaletindeki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.



    "HİNDİSTAN'IN YANINDAYIZ"
    Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine, şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.



    NELER YAŞANMIŞTI?
    Hindistan'ın Odisha eyaletinin kuzeydoğusundaki Balasore bölgesinde meydana gelen, iki yolcu ve bir yük treninin çarpıştığı kazada 294 kişi yaşamını kaybetmişti. Hindistan medyası, kaza bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

    Hint medyasına konuşan Demiryolları Bakanı Ashwini Vaishnaw, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, raporun en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Kazanın, raylardaki elektronik bağlantı sistemindeki değişiklik sonucu meydana geldiği düşünülüyor. Soruşturma kapsamında insan hatası olup olmadığının belirlenmesi öngörülüyor.



        "EN AĞIR CEZA VERİLECEK"
        Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Balasore Tren Kazası nedeniyle derin bir acı duyuyorum. Düşüncelerim yaslı ailelerle birlikte. Ölenlerin ailelerinin kayıpları telafi edilemez ancak hükümet onlara yardım etmek için her yolu deneyecektir. Bu olay hükümet için çok ciddi, her türlü soruşturma için talimat verildi ve kim suçlu bulunursa ona en ağır ceza verilecek" dedi.

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