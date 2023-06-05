Batı medyası Türkiye Yüzyılı'nın tarihi törenini manşetlerine taşıdı!

ABD, Skynews: 20 yıldır iktidarda olan Erdoğan, yüzde 52.2 oy alıp yeniden göreve başladı.

FRANSA,Le Monde: Başkan Erdoğan, 28 Mayıs'ta tarihi bir oy oranıyla seçimi kazanıp kabinesini açıkladı.

ALMANYA, Der Spiegel: Tayyip Erdoğan, büyük zaferinin ardından bir dönem için daha yemin etti.

ALMANYA, ARD: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile 30'un üzerinde lider, tarihi ana tanıklık etti.

ALMANYA, Die Zeit: Başkan Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının da katıldığı törende yemin etti.

İSPANYA, La Vanguardia: Erdoğan'ın çeyrek asra giden cumhurbaşkanlığında yeni bir dönem başladı.

İTALYA, Rai News24: 28 Mayıs'taki ikinci turda rakibine fark atan Erdoğan, kaldığı yerden devam edecek.

İTALYA, Skytg24: Başkan Erdoğan "Ülkemi korumak için çalışacağım" diyerek yeniden koltuğa geçti.

RUSYA, IZ.RU: Güçlü lider Başkan Tayyip Erdoğan 5 yıl daha cumhurbaşkanlığında...

İSRAİL, Thejerusalem Post: Türkiye'nin en uzun süre görev yapan lideri yemin edip ekibini ilan etti.

TÜRKİYE ŞAHLANACAK

Başkan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinedeki isimlerin alanlarında uzman olması dikkat çekti. Erdoğan'ın, "Bu dönemin adı 'şahlanış dönemi'dir" dediği Türkiye Yüzyılı'nda görev yapacak yeni kabine üyeleri hemen işe başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığına Cevdet Yılmaz, Ekonomi Bakanlığı'na Mehmet Şimşek atandı. Türkiye'nin içeride ve dışarıda güvenlik politikalarını yönetecek ekiplerin başında da önemli isimler yer aldı.





GÖZLER FİDAN'DA

Dışişleri Bakanlığı'na 13 yıldır MİT Başkanlığı görevini yürüten Hakan Fidan getirilirken, İçişleri Bakanlığı görevine ise kamu yönetimi uzmanı olan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya atandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ise yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olarak görevlendirildi. Güler, başta terör örgütleri olmak üzere Türkiye düşmanlarına karşı belirlenecek güvenlik politikalarının başındaki isim olacak.