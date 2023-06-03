CHP’li Belediyede büyük vurgun! Kayıt ücretlerine yüzde 300 zam yapıldı

YÜZDE 305 ORANINDA ZAM YAPILDI

Öğrenci başına aylık eğitim hizmet bedeli Bin 800 TL olan okulda, diğer birçok okulun kayıtlarının sona ermesinin hemen ertesi günü ani bir kararla yüzde 305 oranında zam yapıldı. Veliler, 16 aydır hizmet veren okulda fahiş zam skandalı ile karşı karşıya kaldı.

VELİLER ÇARESİZ BIRAKILDI

Aylık eğitim bedeli 5 Bin 500 TL'ye yükselirken velilerden ayrıca kırtasiye gideri olarak da 4 Bin TL istendi. Aniden yapılan bu vurgun niteliğindeki zam velileri şoke etti. Diğer okulların kayıtlarının tamamlanması nedeniyle çocuklarını alternatif okullara da kaydettiremeyen veliler çaresiz bırakıldı.