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    • 03.06.2023 11:15
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    CHP’li Belediyede büyük vurgun! Kayıt ücretlerine yüzde 300 zam yapıldı

    Bursa’da Mudanya Belediyesi tarafından inşa edilen ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 1,5 yıl önce açılışı gerçekleştirilen Zübeyde Ana Çocuk Akademisinde veliler fahiş zam ile karşılaştı. Öğrenci başına Bin 800 TL olan aylık eğitim ücreti yüzde 305’lik fahiş bir zamla 5 Bin 500 TL ye yükseltildi. Ailelerin bir çocuk için yıllık eğitim masrafı 22 Bin TL’den 66 Bin TL’ye çıktı. “Eğitimde fırsat eşitliği” sloganlarıyla açılan okulun velileri isyan etti. Şoke olan veliler, yaşadıkları durumu protesto etmeyi planladıkları belirtti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li Belediyede büyük vurgun! Kayıt ücretlerine yüzde 300 zam yapıldı

    Bursa Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın 2017 yılında inşasına başladığı ve temel atma törenine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, ancak 5 yıl sonra açılabilmişti. 3 Ocak 2022'de açılış kurdelesini kesen Kılıçdaroğlu "Herkese eşit eğitim ve eşit hizmet" vurgusu yapmıştı.

    YÜZDE 305 ORANINDA ZAM YAPILDI
    Öğrenci başına aylık eğitim hizmet bedeli Bin 800 TL olan okulda, diğer birçok okulun kayıtlarının sona ermesinin hemen ertesi günü ani bir kararla yüzde 305 oranında zam yapıldı. Veliler, 16 aydır hizmet veren okulda fahiş zam skandalı ile karşı karşıya kaldı.

    VELİLER ÇARESİZ BIRAKILDI
    Aylık eğitim bedeli 5 Bin 500 TL'ye yükselirken velilerden ayrıca kırtasiye gideri olarak da 4 Bin TL istendi. Aniden yapılan bu vurgun niteliğindeki zam velileri şoke etti. Diğer okulların kayıtlarının tamamlanması nedeniyle çocuklarını alternatif okullara da kaydettiremeyen veliler çaresiz bırakıldı.

    AİLELER PROTESTO ETMEYE HAZIRLANIYOR
    Yapılacak fahiş zamdan habersiz olan velilere, çevredeki diğer okulların kayıtlarının kapanmasından sonra 30 Mayıs günü bir tebligat gönderildi. Fiyatların 5 Bin 500 TL'ye yükseltildiği ve kayıtların ise 2 Haziran günü sona ereceği belirtildi. Gelen tebligat ile büyük şoke olan aileler, sadece 4 gün içerisinde çocuklarını daha uygun fiyatlı bir okula yerleştirebilmek için uğraştı ancak, kayıt alan okul kalmadığını öğrenince bir şok daha yaşadı. Kısa süre içerisinde çaresiz bırakılan velilerin bir kısmının çocuklarını skandal fiyat nedeniyle okula kaydettiremeyeceği belrtildi. Bazı ailelerin ise toplanarak bir araya gelmeyi ve yaşadıkları durumu protesto etmeyi planladıkları belirtildi.

        VERDİĞİ SÖZÜ YİNE TUTMADI
        Mudanya'nın Bademli ilçesinde açılan okuldaki törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin kimseyi ötekileştirmeden eşit hizmet anlayışıyla çalıştığını belirtmiş ve "Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'nin temelini daha önce birlikte atmıştık, şimdi açılışını yapıyoruz. Pırıl pırıl çocukları geleceğe hazırlıyoruz. Bu tesisi kente kazandıran, Başkana yürekten teşekkür ederim. Belediye başkanlarımız kenti güzelleştiriyor, yaşanabilir kılıyorlar. Belediye başkanlarımız bütün engellere, baskılara rağmen çalışıyorlar. Eşit eğitim eşit hizmet ilkesiyle çalışıyorlar. Bütün belediye başkanlarımızla gurur duyuyorum" demişti. Kılıçdaroğlu birçok söyleminde olduğu gibi eğitim-öğretim konusunda da verdiği sözü tutmadı.

        CHP'Lİ BAŞKAN YEĞENİNİ OKUL MÜDÜRÜ YAPTI
        Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, seçim döneminde Mudanyalılara "eğitimde fırsat eşitliği" diyerek bir okul inşa edeceği sözünü vermişti. Ancak CHP'li Başkan, okulu Mudanya merkez yerine, ilçenin en lüks ve pahalı semti olan Bademli'ye inşa etmiş ve büyük tepki çekmişti.

        Okulu açar açmaz ise öz yeğeni Müge Türkyılmaz'ı okulun başına getirerek müdür yapmıştı.

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        Haberler Güncel CHP’li Belediyede büyük vurgun! Kayıt ücretlerine yüzde 300 zam yapıldı
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