CHP’li Belediyede büyük vurgun! Kayıt ücretlerine yüzde 300 zam yapıldı

Bursa Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın 2017 yılında inşasına başladığı ve temel atma törenine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, ancak 5 yıl sonra açılabilmişti. 3 Ocak 2022'de açılış kurdelesini kesen Kılıçdaroğlu "Herkese eşit eğitim ve eşit hizmet" vurgusu yapmıştı.
YÜZDE 305 ORANINDA ZAM YAPILDI
Öğrenci başına aylık eğitim hizmet bedeli Bin 800 TL olan okulda, diğer birçok okulun kayıtlarının sona ermesinin hemen ertesi günü ani bir kararla yüzde 305 oranında zam yapıldı. Veliler, 16 aydır hizmet veren okulda fahiş zam skandalı ile karşı karşıya kaldı.
VELİLER ÇARESİZ BIRAKILDI
Aylık eğitim bedeli 5 Bin 500 TL'ye yükselirken velilerden ayrıca kırtasiye gideri olarak da 4 Bin TL istendi. Aniden yapılan bu vurgun niteliğindeki zam velileri şoke etti. Diğer okulların kayıtlarının tamamlanması nedeniyle çocuklarını alternatif okullara da kaydettiremeyen veliler çaresiz bırakıldı.
AİLELER PROTESTO ETMEYE HAZIRLANIYOR
Yapılacak fahiş zamdan habersiz olan velilere, çevredeki diğer okulların kayıtlarının kapanmasından sonra 30 Mayıs günü bir tebligat gönderildi. Fiyatların 5 Bin 500 TL'ye yükseltildiği ve kayıtların ise 2 Haziran günü sona ereceği belirtildi. Gelen tebligat ile büyük şoke olan aileler, sadece 4 gün içerisinde çocuklarını daha uygun fiyatlı bir okula yerleştirebilmek için uğraştı ancak, kayıt alan okul kalmadığını öğrenince bir şok daha yaşadı. Kısa süre içerisinde çaresiz bırakılan velilerin bir kısmının çocuklarını skandal fiyat nedeniyle okula kaydettiremeyeceği belrtildi. Bazı ailelerin ise toplanarak bir araya gelmeyi ve yaşadıkları durumu protesto etmeyi planladıkları belirtildi.