Başkan Erdoğan'ı hedef alan İngiliz dergiden U dönüşü!





Bİ DÜNYA DAVET

ABD ve Avrupa, seçimler sonrası Başkan Erdoğan'ın küresel gücünü kabul etti... Aralarında Trump, Biden, Macron'un da bulunduğu 100'ün üzerinde ülkenin lideri Erdoğan'ı seçim zaferleri nedeniyle kutladı.

Almanya Başbakanı Scholz, Erdoğan'ı en kısa süre içinde Berlin'de ağırlamak istediğini söyledi. ABD Başkanı Biden'ın da Erdoğan'ı Washington'a davet edeceği dış basına yansıdı. Bugün Moldova'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılacak olan Erdoğan'a, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda liderlerinin de ülkelerinde ağırlamak için resmi davette bulunacağına dikkat çekildi.