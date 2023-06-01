Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'ı hedef alan İngiliz dergiden U dönüşü!

    Ünlü İngiliz dergi, 2 hafta önce söylediği onca sözü unuttu. Birden bire Recep Tayyip Erdoğan destekçisi oldu! 17. zaferi, dünyaya böyle duyurdu: Çok güçlü!

    İşte adama bu kapağı attırırlar

    Siyasi tetikçi The Economist, bir kez daha U dönüşü yaptı! Seçimden önce destek verdiği Kılıçdaroğlu'nu taca attı! Erdoğan'a söylediği ağır sözleri ve kapak yaptığı hakaretlerini rafa kaldırdı. Bu kez bol bol güzelleme yağdırdı!



    Seçimi kazanan Başkan Erdoğan'ın, "Gücünü gösterdiğini" yazdı. Anketçilerin hep yalan söylediğini vurguladı.

    Dedikoduların ve yorumların da abartılı çıktığını hatırlattı! İngilizler'in bu hızlı dönüşüne, dünya bile şaşırdı!



    Bİ DÜNYA DAVET
    ABD ve Avrupa, seçimler sonrası Başkan Erdoğan'ın küresel gücünü kabul etti... Aralarında Trump, Biden, Macron'un da bulunduğu 100'ün üzerinde ülkenin lideri Erdoğan'ı seçim zaferleri nedeniyle kutladı.

    Almanya Başbakanı Scholz, Erdoğan'ı en kısa süre içinde Berlin'de ağırlamak istediğini söyledi. ABD Başkanı Biden'ın da Erdoğan'ı Washington'a davet edeceği dış basına yansıdı. Bugün Moldova'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılacak olan Erdoğan'a, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda liderlerinin de ülkelerinde ağırlamak için resmi davette bulunacağına dikkat çekildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    DEVA Partisi’nde üst düzey istifa
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ı hedef alan İngiliz dergiden U dönüşü!
        loading
        SON DAKİKA