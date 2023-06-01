Başkan Erdoğan'ı hedef alan İngiliz dergiden U dönüşü!

Siyasi tetikçi The Economist, bir kez daha U dönüşü yaptı! Seçimden önce destek verdiği Kılıçdaroğlu'nu taca attı! Erdoğan'a söylediği ağır sözleri ve kapak yaptığı hakaretlerini rafa kaldırdı. Bu kez bol bol güzelleme yağdırdı!
Seçimi kazanan Başkan Erdoğan'ın, "Gücünü gösterdiğini" yazdı. Anketçilerin hep yalan söylediğini vurguladı.
Dedikoduların ve yorumların da abartılı çıktığını hatırlattı! İngilizler'in bu hızlı dönüşüne, dünya bile şaşırdı!
Bİ DÜNYA DAVET
ABD ve Avrupa, seçimler sonrası Başkan Erdoğan'ın küresel gücünü kabul etti... Aralarında Trump, Biden, Macron'un da bulunduğu 100'ün üzerinde ülkenin lideri Erdoğan'ı seçim zaferleri nedeniyle kutladı.
Almanya Başbakanı Scholz, Erdoğan'ı en kısa süre içinde Berlin'de ağırlamak istediğini söyledi. ABD Başkanı Biden'ın da Erdoğan'ı Washington'a davet edeceği dış basına yansıdı. Bugün Moldova'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılacak olan Erdoğan'a, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda liderlerinin de ülkelerinde ağırlamak için resmi davette bulunacağına dikkat çekildi.