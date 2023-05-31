Müzisyen Onur Şener cinayetinde cezalar belli oldu

Savcı, Karataş ile Gündüz'ün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını, tutuklu sanık Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erberk'in beraatlerini talep etti.

Mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına ve sanıklara esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek, davayı 5 Temmuz'a erteledi.