'Reis' diye bağıran çocuğa hakaret etmişti! O fırıncı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sandıkta rakibi 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ezici bir üstünlük sağladı. Başkan Erdoğan'ın elde ettiği bu zaferin ardından Cumhur İttifakı'nı dekstekleyen milyonlarca insan sokakta kutlama yaptı. Ancak bazı kişiler yapılan bu kutlamalardan rahatsız oldu.
Sultangazi'de fırıncı Kadir Yaran, ekmek almak isteyen bir çocuğa Cumhurbaşkanı lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle ekmek satmadı.
Çocuğun 'Reis' demesi üzerine sinirlenen fırıncı 'köpeklere ekmek satmıyoruz' şeklinde hakaret etmiş, ardından dükkana gelen gencin yakınlarını bıçakla tehdit etmişti.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli Kadir Yaran hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'silahla tehdit' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan şüpheli Yaran, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren şüpheli daha sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şüpheli Yaran, 'silahla tehdit' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
RUHSATI İPTAL EDİLDİ
Sultangazi Belediyesi ekipleri de yaptıkları inceleme sonucunda aykırılıklar tespit ettiği iş yerini mühürleyip dükkan sahibinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatını da iptal etmişti.