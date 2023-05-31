'Reis' diye bağıran çocuğa hakaret etmişti! O fırıncı tutuklanarak cezaevine gönderildi



Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli Kadir Yaran hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'silahla tehdit' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli Yaran, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren şüpheli daha sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şüpheli Yaran, 'silahla tehdit' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Sultangazi Belediyesi ekipleri de yaptıkları inceleme sonucunda aykırılıklar tespit ettiği iş yerini mühürleyip dükkan sahibinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatını da iptal etmişti.