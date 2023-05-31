Kılıçdaroğlu ilk turda önde olduğu Tanzanya'yı bile kaybetti!

Başkan Erdoğan, bir kez daha CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu mağlup etti. Yurt dışında da büyük bir başarı gösterdi. Tanzanya bile 2. Tur'da Erdoğan'ı tercih etti. Katılımın 12 kişi azaldığı Afrika ülkesinde Erdoğan'a 167 kişi oy (yüzde 50.45) verdi. Kılıçdaroğlu ise 164 oyla (Yüzde 49.55) bu ülkeyi de kaybetti.



İSTİFA SESLERİ: Kılıçdaroğlu'nun bu yenilgisi, parti içini oldukça gerdi. İstifa sesleri yükseldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ardından eski Grup Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, ilk fitili ateşledi. "Sonuçlardan bir başarı hikayesi çıkarmayın. Yerel seçimleri bahane etmeyin" dedi. "Tam bir başarısızlık var" diyerek Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.



KURULTAY TARTIŞMASI: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seçimler nedeniyle Temmuz ayına ertelediği Kurultay'ın bir kez daha erteleneceği dillendirildi.





İMAMOĞLU DEĞİŞİM İSTEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Tek değişmeyen değişimdir" diyerek Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi. Fethi kutlamalarındaki "Yola çıktım, koşacağım. Biz dünyaları değiştirmek istiyoruz" sözleriyle hazır olduğunu ilan etti. 40 il yönetiminin, İmamoğlu'nu CHP'nin başında görmek istedikleri iddiaları dillendirildi.