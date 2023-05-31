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    Barış aktörü yine devrede! Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü

    Son dakika haberi... Kosova'nın kuzeyindeki gelişmeler sonrası Balkanlar'da tansiyonun yükselmesi üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile telefon görüşmeleri gerçekleştiren Erdoğan 'diyalog' çağrısında bulanarak Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

    takvim.com.tr
    Barış aktörü yine devrede!

    Balkanlar'da patlak veren kriz sonrası küresel barış aktörü Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi.

    Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.


    Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic

    BAŞKAN ERDOĞAN'A SEÇİM TEBRİĞİ
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti, görüşmelerde, Başkan Erdoğan'a yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.


    Kosova Başbakanı Kurti

    "DİYALOG SÜRECİNDE İLERLEME SAĞLANMALI"
    İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmelerde, Başkan Erdoğan, Kosova'nın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegane yönteminin diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğunu belirtti.

    TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENMİ YAPMAYA HAZIR
    Erdoğan, Türkiye olarak diyalog sürecinde üzerlerine düşen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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    Haberler Güncel Barış aktörü yine devrede! Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü
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