Barış aktörü yine devrede! Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü



Kosova Başbakanı Kurti





"DİYALOG SÜRECİNDE İLERLEME SAĞLANMALI"

İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmelerde, Başkan Erdoğan, Kosova'nın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegane yönteminin diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğunu belirtti.

TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENMİ YAPMAYA HAZIR

Erdoğan, Türkiye olarak diyalog sürecinde üzerlerine düşen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.



