Barış aktörü yine devrede! Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü

Balkanlar'da patlak veren kriz sonrası küresel barış aktörü Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi.
Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic
BAŞKAN ERDOĞAN'A SEÇİM TEBRİĞİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti, görüşmelerde, Başkan Erdoğan'a yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.
Kosova Başbakanı Kurti
"DİYALOG SÜRECİNDE İLERLEME SAĞLANMALI"
İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmelerde, Başkan Erdoğan, Kosova'nın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegane yönteminin diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğunu belirtti.
TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENMİ YAPMAYA HAZIR
Erdoğan, Türkiye olarak diyalog sürecinde üzerlerine düşen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.