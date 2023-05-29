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    Gazeteci-yazar Engin Ardıç'a veda: Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

    Kalemiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Engin, Ardıç, dün son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan Başkan Erdoğan, “Rabbim mekanını cennet eylesin” dedi.

    Ardıç’a veda

    15 yıldır hiciv ustalığıyla bezediği kendine has üslubuyla SABAH'ta köşe yazıları yazan Engin Ardıç, aylardır mücadele ettiği amansız hastalığa 71 yaşında yenik düştü. Ardıç, bugün İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başkan Erdoğan ile Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak da katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, merhumun eşi Sedef Ardıç ile yeğenleri İdil ve Kaan Ark'a taziyelerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, merhumun ailesi, yakınları ve meslektaşları da cenaze namazında saf tuttu. Ardıç'ı "Hakk'a ve haklıya sahip çıkan bir kalem" olarak niteleyen Erdoğan, "Şu anda Hakk'a uğurluyoruz.

    Acaba o köşe aynı şekilde doldurulabilecek mi? Biraz zor olduğuna inanıyorum, çünkü bu kalemler öyle kolay kolay dolmuyor. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi.

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    Haberler Güncel Gazeteci-yazar Engin Ardıç'a veda: Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
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