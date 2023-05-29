Gazeteci-yazar Engin Ardıç'a veda: Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, merhumun ailesi, yakınları ve meslektaşları da cenaze namazında saf tuttu. Ardıç'ı "Hakk'a ve haklıya sahip çıkan bir kalem" olarak niteleyen Erdoğan, "Şu anda Hakk'a uğurluyoruz.